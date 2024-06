A petición del público se extendió la temporada de la obra teatral “Profundo” 🗓

Tras una exitosa temporada a la que han asistido más de 900 espectadores, la Compañía Nacional de Teatro (CNT), extendió la temporada de su obra “Profundo”, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, hasta el próximo domingo 16 de junio. La obra emblemática de José Ignacio Cabrujas, que cuenta con la dirección de Francisco Denis y la actuación de un elenco de lujo, ha tenido la sala llena desde su estreno, para celebrar los 40 años de la CNT, hace tres semanas.

Texto Prensa Compañía Nacional de Teatro.

Fotos: Poll Isaza

Los veteranos Aura Rivas, Francis Rueda, Aníbal Grunn, Luis Domingo González y María Brito, acompañados de los jóvenes talentos Yhannelys Medina y Gerardo Ávila, en los efectos de sonido, han logrado cautivar al público con su impecable interpretación.

Francisco Denis indicó que la trama gira en torno a una familia de clase media baja de alguna localidad de Venezuela en la primera mitad del siglo XX “Ellos saben que en algún sitio de la casa se enterró un tesoro, en el mismo sitio donde enterraron a un sacerdote. La familia tiene 6 meses buscando ese posible tesoro, tiene la casa patas arriba y un hueco ya bastante grande donde están a punto de encontrarlo. La historia sucede en una noche y un día. Ellos están seguros de que al día siguiente el tesoro va a aparecer de alguna manera porque está escrito que sea así”.

A sala llena

Desde su primera función, el pasado 24 de mayo, el espectáculo ha agotado la capacidad de la sala Román Chalbaud y ha logrado aplausos, elogios y comentarios positivos del público que ha expresado por las redes sociales su fascinación por esta propuesta.

“Es una función maravillosa que todos tenemos que ver. Es una lectura contemporánea y vigente que nos hace reflexionar todos. Los invito a sumarse a la reflexión a la que esta obra nos lleva”, comentó el espectador Luis Parada al salir de la función.

Asimismo, la visitante Irabé Seguías reconoció el trabajo actoral y técnico presente en esta obra. “Estoy maravillada con esta obra que tiene un elenco de primerísimas figuras del teatro en Venezuela. ¡Qué obra! ¡Qué montaje!”, dijo.

Roberto Santana, hijo del dramaturgo Rodolfo Santana, también manifestó su satisfacción por el espectáculo disfrutado. “Tenía bastante tiempo sin ir al teatro y la experiencia fue extraordinaria para mí. Lo sensorial me impactó. Emotivamente me conmovió. Me estimuló intelectualmente”, comentó.

Por su parte, Gabriela Cárdenas destacó el impecable trabajo de ambientación en vivo “Me pareció una obra muy interesante y muy bien lograda al integrar varios elementos. Yo nunca había visto cómo era hacer efectos de sonido en vivo y quedé fascinada con eso. Gerardo Ávila, el compañero que estaba ejecutándolo, estaba muy involucrado en todo lo que estaban haciendo los demás actores. Me gustaría verla una segunda vez para engranar todo lo que la obra presenta”, dijo.

Acerca de la profunda relación que se establece entre el público y los personajes en escena, el director de cine venezolano Roque Zambrano destacó que en esta obra “la cuarta pared desaparece y estamos nosotros, allá adentro, haciendo el espectáculo en nuestra interioridad”.

En este sentido, destacó el viaje de emociones que se vive sobre las tablas y también desde las butacas. “Algún día termina este Profundo trajín de José Ignacio con esta gama de grandes talentos que en escena nos arremeten con sus cuitas, las mismas nuestras, a través de los tiempos en nuestra caverna platónica interna”.

Abierta la reserva

Para atender la alta demanda y facilitar el ingreso de los asistentes, la CNT puso a disposición de los interesados un correo electrónico para reservar los pases para las funciones: comunicaciones.cnteatro@gmail.com, mediante el cual en dos sencillos pasos se validará la reserva, informar datos de la persona y la cantidad de entradas que necesita.

La obra, que es de clasificación C, ofrecerá funciones los días jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio, en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos ubicado en la avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos, en Caracas, de jueves a sábados a las 6:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m. con entrada libre.

Para más información sobre ésta y otras actividades, sigue las cuentas en redes sociales de la CNT, en Instagram: @cnteatrove, en X: @cnteatrove y en Facebook: Compañía Nacional de Teatro.