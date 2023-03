Maduro se reúne con dirección nacional del PSUV y pide al pueblo brindarle su apoyo en la batalla contra la corrupción (+Video)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirigió este lunes en la noche una reunión con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde el Hotel Humboldt, en el Parque Nacional Waraira Repano, para informar sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en los cuales la Policía Nacional Contra la Corrupción ha detenido a varios funcionarios, empresarios, diputados y presidentes de instituciones por su presunto involucramiento en hechos delictivos. Allí pidió al pueblo venezolano darle todo su apoyo «en estas horas duras, amargas pero necesarias, ineludibles, de la lucha contra las mafias y la corrupción».

Texto: Alba Ciudad

Durante la jornada televisada, Maduro informó al país que él personalmente ha dirigido las investigaciones, y que ofreció, en la reunión privada previa con el alto mando político y el buró del PSUV, toda la información sobre las mafias de corrupción enquistadas en el aparato judicial, económico y político de Venezuela, puestas al descubierto en las últimas horas.

Maduro se reúne con alto mando del PSUV tras detenciones de corruptos, 20 marzo 2023

Señala que se ha detenido a empresarios, gerentes, altos funcionarios y diputados. «Hemos ido por todos. Hay que garantizar que prevalezca la verdad y que nuestro pueblo conozca la verdad». Señala que nada ni nadie evitará que se desmembre y castigue a estas mafias. Garantiza que se llegará a la raíz de estas mafias.

«Vamos a limpiar plenamente a Pdvsa de estos mecanismos, de esta gente que roba al pueblo». Indicó que se tomarán «medidas draconianas de reestructuración al más alto nivel», las cuales ya han iniciado. También se refirió a la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de petróleo. «Él ha ratificado su condición de militante revolucionario e indica que va a cooperar en toda la investigación. Yo he decidido aceptar su renuncia para facilitar toda la investigación».

También se refirió Maduro a las «mafias que se enquistaron» en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Joselit Ramírez, quien era presidente de la mencionada institución, figura entre los detenidos, al igual que el diputado Hugbel Roa. Según el diario Últimas Noticias, el primero está detenido por la desaparición de 3 mil millones de dólares producto de la venta de petróleo venezolano, que estaban siendo enviados a Venezuela en criptoactivos como forma de evadir las sanciones. El segundo está acusado por hechos de corrupción no especificados.

También mencionó Maduro los casos de jueces detenidos por «la venta de sentencias para favorecer narcotraficantes, paramilitares y delincuentes». Agradeció a la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, por su apoyo en la limpieza de estas mafias. Según los medios de comunicación, hasta ahora han sido detenidos por este caso los jueces Cristóbal Cornielles (presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas) y José Maximino Márquez García (juez 4° antiterrorista), presuntamente involucrados en la liberación de un acusado de suministrar armas de guerra a la organización criminal Tren del Llano. También se conoció la detención del juez Jorwis Bracho Gómez.

En el caso del alcalde de Tejerías, Pedro Hernández, dijo Maduro que «están comprobado plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal y asesino, Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo. Sus vínculos y negocios». Recuerda Maduro que fueron a dicha población a atender la tragedia ocurrida el 8 y 9 de octubre de 2022 por las copiosas lluvias, que dejaron más de 50 muertos. Le parece increíble que tuvieron que tratar con dicho alcalde y que, cuando se daba la vuelta, él trataba con el criminal alias El Conejo.

«El castigo tiene que ser ejemplar»

«Nuestra revolución nació como respuesta a la descomposición moral de la IV República, y como alternativa a la desmoralización por el modelo de capitalismo dominado por oligarquías», señala Maduro. Indica que la revolución ha sido la alternativa ante esto.

Reiteró que ha costado muchísimo producir cada dólar en medio de las sanciones ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, y «parir los recursos» para recuperar la salud y la educación ha costado mucho trabajo y sacrificios. Igualmente, ha sido muy complicado el conseguir los recursos para los trabajadores, sus aguinaldos y bonos, y «defender sus ingresos en la medida de lo posible», así como para mantener la construcción de viviendas, todo para que vengan «grupos enquistados» a robarle los recursos al pueblo.

Por eso, «el castigo tiene que ser ejemplar», enfatizó el jefe de Estado.

Maduro le pide al pueblo estar unido y activo, y darle todo su apoyo «en esta batalla ética, espiritual y moral», en la cual dice que se verá «una revolución ética, donde el servicio público debe convertirse en un apostolado».

Llamado a funcionarios públicos

Recordó Maduro las palabras muy fuertes contra la corrupción que emitió el pasado 15 de febrero, cuando asistió al aniversario del programa Con El Mazo Dando. Indica que ese día él acababa de salir de una reunión sobre las investigaciones, en la que tuvo datos muy contundentes, y él hizo en dicho programa advertencias duras contra los corruptos. Temía que lo dicho allí hubiera servido de advertencia y los hubiera alertado para escapar, pero -indica Maduro- «los bandidos» continuaron con «su vida extravagante, con sus actuaciones inmorales».

«Llamo a todos los funcionarios con responsabilidades públicas y políticas a elevar su vigilancia y los cuidados necesarios para garantizar el cumplimiento de sus deberes y funciones, y para aportar desde la trinchera que les toque», dijo el Presidente Maduro. «¡Es contigo! Tú que me escuchas, ministro, ministra, presidente de la empresa equis. Es contigo, funcionario, gobernador, alcalde, alcaldesa, diputado: ¡vamos a cumplirle a nuestro pueblo con transparencia, honestidad, humildad, ética, con ejemplo!»

«A ningún funcionario se le entrega un poder para usarlo en beneficio de grupos empresariales, mafias o a nivel personal. El poder que tenemos no nos pertenece a nosotros», recordó el Jefe de Estado.

«No podemos dejar que esta revolución hermosa, fundada por el Comandante Chávez, sea apuñalada. ¡Tenemos que defenderla en base a los principios y la ética! ¡Por eso llamo a nuestro pueblo a ponerse en ofensiva!», exclamó con la Constitución en la mano, visiblemente conmovido.

Apoyo en la lucha

Indicó que el Alto Mando Ampliado de la Revolución, en la reunión privada, le dio todo su apoyo en esta lucha contra la corrupción. También dijo lo mismo el vicepresidente del Partido, Diosdado Cabello, en una corta intervención. «La lucha contra la corrupción no nos pone a la defensiva, nos pone a la ofensiva. No es chavista quien se pone una camisa roja pero permite este tipo de actitudes», señaló Cabello. «Quien crea que esto es fácil, no conoce este tipo de luchas».

Maduro reiteró que «estamos en el tránsito de una sociedad capitalista corrompida, a una sociedad socialista, de la solidaridad, de la cultura de la igualdad y del compartir». Llamó a no bajar la guardia, a unir «la fuerza de las redes sociales» para luchar contra el bandidaje y los corruptos.

Guaidó y la derecha

El Jefe de estado también dijo que el exdiputado Juan Guaidó «debería estar detrás de las rejas desde hace tiempo. ¡Pido justicia contra esos bandidos, contra los que pidieron las sanciones que tanto daño han hecho a nuestro país! Pido justicia contra esa derecha corrupta». Señaló que la misma ha tardado mucho, «ha queda en el aire».

«Le doy las gracias al pueblo de Venezuela por acompañarme en estas horas duras, amargas pero necesarias, ineludibles, de la lucha contra las mafias y la corrupción. Nosotros, con la moral y la justicia saldremos adelante nuevamente», dijo el Presidente venezolano para terminar.