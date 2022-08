El teatro como herramienta para la descolonización

Este jueves, en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, se desarrolló el debate entre representantes del teatro internacional como Federico Polleri, Arístides Vargas y Hernán Cardo; y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

Texto: FITP / Foto: Captura de Pantalla

La sala “Mamápancha” del Nodo de Producción Audiovisual “Alí Primera”, de la Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis) ubicado en el Centro Simón Bolívar, sirvió de escenario para que los delegados discernieran sobre los diferentes aspectos que vienen afectando tanto a las puestas de escenas como los mensajes que se pueden transmitir a través de él.

“La contemporaneidad muchas veces está bajo el juego económico, está instalado en cientos de plataformas donde ya no se debate sino se consume, al cambiarles una realidad, el espectador ya no es espectador sino consumidor y eso es algo que se le debe entregar una alternativa, para que vuelva a ser espectador y no consumidor”.

Así lo expresó Arístides Vargas, nacido en Argentina, pero radicado en Ecuador, actual director de la Escuela de artes Escénicas en la Universidad de las Artes de Guayaquil, durante su intervención, quien al tiempo expresó que con el teatro se establecen relaciones con las comunidades de corte ético, y gracias a esa ética es que “las comunidades se expresan, se mueven”.

Por su parte Hernán Cardo, también de origen argentino, señaló las contrariedades que actualmente persisten en América Latina, y donde la falta de la relación de la comunidad con su entorno, hace que por ejemplo, aún persistan nombres de ciudades, avenidas y calles de origen colonizador.

Ante esta observación, Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia (CNH), aclaró que en Venezuela de la mano del Gobierno Bolivariano se han dado los pasos para crear los marcos socio-culturales que están reorientando el proceso como la creación del Centro para la Descolonización Luis Antonio Bigott (Ciedlab), que tiene la tarea de brindar las herramientas académicas y teóricas que la sustentan.

Igualmente, entre los presentes, autoridades del Ministerio para la Cultura, como Sergio Arria, Viceministro de Cultura Audiovisual y coordinador Internacional de la RedH; Raúl Cazal, Viceministro de Economía Cultural; así como presidentes de entes como Carlos Azpúrua del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Vladimir Sosa de la Fundación Cinemateca Nacional, Carlos Arroyo del Compañía Nacional del Teatro, Humberto González del Ciedlab, puntualizaron la necesidad de llevar más allá los mensajes y de unirse a la RedH, para integrar un movimiento que establezca las bases y la fuerza para generar los cambios necesarios y hacer humana la humanidad.