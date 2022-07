Yulimar Rojas clasifica a la final del lunes de Oregon 2022

La campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas logró este sábado su pase a la final en triple salto para el Campeonato Mundial de Atletismo 2022 que se lleva a cabo en la ciudad de Oregón, Estados Unidos.



En esta oportunidad logró 14,73 metros y automáticamente se clasificó a la final, que tendrá lugar el próximo lunes a las 9:20 de la noche, hora de Venezuela.

“Ha sido un buen día, un día de alegría para mí y para mi país”, resumió Rojas después de su único esfuerzo en la ronda clasificatoria del mundial. Este lunes podría consagrarse como la primera tricampeona orbital consecutiva de su prueba al aire libre tras sus victorias en Londres 2017 y Doha 2019, además de buscar el récord en este formato de los campeonatos del mundo que aún ostenta la ucraniana Inessa Kravets (1995).

Rojas lideró la clasificación de doce saltadoras a la gran final con la mejor marca de la competencia, un 14.73 que superó los 14.40 mínimos de exigencia y que lucen lejos de sus habituales saltos sobre los 15 metros que apuntan cada vez más cerca de los 16m, pero que fueron suficientes para el trámite antes de la cita con la verdad pautada para este lunes.

“Mi entrenador sólo con la mirada me dice qué es lo que tengo que hacer y lo único que hablamos antes de la competencia fue que no teníamos que dar foul, que corriera, que despegara del tartán y que me fuera por ahí pa’ allá”, confiesa entre risas la cinco veces monarca mundial. “Eso fue lo que tratamos de hacer y me salió de maravilla, Ahora toca centrarnos en nuestra salsa, en nuestro sabor para ganar la final”, advierte.

Pese a no ser una de sus mejores marcas, el 14.73m que le dio la clasificación directa a la final del triple salto en Oregon fue el mejor registro de las preliminares entre las 28 saltadoras inscritas.

Rojas fue campeona olímpica en 2021 en triple salto. También ha sido campeona mundial bajo techo en 2016, 2018 y 2022. En su última participación en 2022, consiguió el actual récord del mundo con un salto de 15,74 metros.