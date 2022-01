Serie del Caribe 2023 será en Caracas en el Universitario

Juan Francisco Puello, Comisionado de Béisbol del Caribe, confirmó que Caracas será la sede de la Serie del Caribe del año 2023.

Prensa : Ciudad Caracas

Puello fue entrevistado vía llamada telefónica en el programa Se Habla Deporte de Meridiano TV junto a Guillermo Arcay y Jesús López sobre la realización de la Serie del Caribe

«La del 2023 tenemos planeado Caracas. Así está en el ciclo y estamos trabajando desde ya para esa Serie en Venezuela. Se está trabajando para que sea en Caracas, Venezuela en el Universitario», dijo.

Posibilidades de suspender la Serie del Caribe

«Ninguna. Ahora mismo empezaron a colocarle luces led al Estadio Quisqueya, incluso el presidente de la República lo dijo muy claro: no se va a paralizar el país ni habrá toque de queda. El torneo LIDOM sigue funcionando con un aforo limitado en algunos estadios, pero con una asistencia bastante considerable».

Aforo y asistencia en el Estadio Quisqueya

«Yo espero que para el día 28 de enero cuando comience la Serie del Caribe tengamos un mayor aforo, pero estamos trabajando día a día para tener un éxito total».

Declaraciones del Ministro de Salud Pública

«Fueron sacadas de lugar, él (Daniel Rivera) hablaba de un protocolo, no de suspensión de la Serie del Caribe. Su función como Ministro y médico es procurar por la salud de las personas, pero pueden estar seguros, salvo un acto que Dios nos libre, vamos a tener una Serie del Caribe».

Protocolo sanitario

«A todos se les van a hacer pruebas. Tienen que venir con su prueba ya hecha y vamos a tener a la mano todas las medidas de bioseguridad, pueden estar seguros de eso. Le hemos estado dando prioridad no solo a la seguridad de las delegaciones sino a todos los que van a participar en la Serie del Caribe».

Cuba fuera de la Serie del Caribe

«Eso es un tema que para mi está cerrado hace bastante tiempo. Yo he dicho que no voy a referir más a Cuba, las razones ya las he dicho en varias oportunidades. Es un tema cerrado».