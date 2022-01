Leones remontó a Navegantes y sigue con vida

Leones del Caracas se mantiene con vida en la temporada 2021-2022, aferrado a cálculos matemáticos. Esta vez, se apoyó en rally de cinco carreras, en el séptimo inning, para venir de atrás y derrotar 6-3 a Navegantes del Magallanes, en el Estadio Universitario.

Texto: Prensa LVBP

Seis de los 14 hits conectados por la ofensiva capitalina se produjeron en la definitoria séptima entrada, para ganar apenas el tercer juego del Round Robin, por nueve derrotas, aún en el último lugar de la tabla de posiciones, pero eludiendo la eliminación, debido no solo al triunfo sobre su acérrimo rival, sino también por el lauro de Caribes ante Cardenales en Barquisimeto, en el otro duelo de la jornada.

Dos protagonistas inesperados tuvo la velada caraqueña. En la loma, Carlos Quevedo realizó su primera apertura desde el 29 de octubre, siendo anunciado pocas horas antes del comienzo del duelo y completó su mejor presentación en la campaña, mientras que, con el madero, José Flores ingresó luego de la primera jugada del encuentro, en lugar del lastimado Aldrem Corredor, para ser determinante.

Quevedo, desarticuló a la artillería naval a lo largo de cinco innings, en los que solo recibió dos hits, sin carrera alguna. El diestro tuvo su aparición más larga de la campaña, ponchando además a tres rivales, con par de boletos otorgados.

“Siempre he estado preparado para cualquier momento. Me dijeron ayer que me iban a dar la pelota y pude obtener el resultado. Tuve una buena secuencia de pitcheos, el envío que mejor me funciona es el cutter (recta cortada) y hoy lo pude usar en todos los conteos”, describió el abridor capitalino a IVC, tras el último out. “Siempre salimos al terreno a dar el 100 %, lastimosamente despertamos un poquito tarde”, prosiguió.

Flores, por su parte, ligó de 3-2 con par de carreras empujadas y una anotada, además de un boleto negociado, tras ingresar desde la banca en el mismo primer capítulo.

“Temprano ya (el mánager José) Alguacil, me había puesto atento a la situación. (José) Rondón estaba un poquito débil de la mano y Corredor con la rodilla. Me enfoqué rápidamente en entrar en calor porque estábamos en una situación donde necesitábamos ganar, terminar rudo es lo que se quiere”, mencionó el infielder.

El conjunto felino abrió la pizarra tan pronto como en su primera oportunidad al bate. El mexicano Carlos Sepúlveda inició el ataque con sencillo al iniciador nauta, Robert Zárate; avanzó hasta la antesala con imparable al centro de Alexander Palma y se engomó con un largo incogible de Flores que sobró al guardabosque derecho, Alejandro De Aza.

Cade Gotta y Alberto González comenzaron la operación retorno de la Galera con inatrapables consecutivos para abrir el sexto tramo, ante José Mujica, que dejaron corredores en las esquinas. Ángel Reyes igualó la acción dirigiendo la bola hacia la pradera derecha y fue puesto out en intento de llegar hasta la intermedia.

Mujica otorgó boleto intencional a Pablo Sandoval y cedió el testigo en el montículo al zurdo José Torres, que fue recibido con sencillo impulsador de Leonardo Reginatto al jardín izquierdo, luego de dos strikes, para dar ventaja a los filibusteros en la noche capitalina.

El patrullero Reyes volvió a producir para la causa visitante en el séptimo, con un rodado por el centro del campo que empujó desde segunda a Gabriel Noriega, frente a los envíos de Ricardo Rodríguez para el 3-1.

La arremetida definitoria se dio al cierre del capítulo, con las cinco anotaciones de la toletería melenuda contra Wilking Rodríguez y Anthony Vizcaya, segundo y primero, respectivamente, en el galardón del Setup del Año.

El foráneo Sepúlveda anotó el descuento en una cerrada jugada en el plato que debió ir a revisión luego de ser decretado out por el umpire principal José Navas, tras imparable de Flores hacia el jardinero derecho Alejandro de Aza, quien lanzó el receptor Arturo Nieto. La acción culminó el trabajo del apagafuegos Rodríguez, que dio paso a su cofrade eléctrico.

El cubano Maikel Serrano respondió con inatrapable para igualar el marcador y César Valera le secundó con machucón a la antesala que permitió el pase por la registradora de Flores para devolver la delantera a los locales. Jhonny Pereda dejó cifras definitivas con hit al centro que remolcó tanto a Serrano como a Valera, luego de que “El Inca” se robara la segunda.

“Quevedo ha venido haciendo un trabajo extraordinario. Anoche estábamos reunidos Wilson Álvarez (coach de pitcheo) y yo, me dijo que él era el hombre que debía abrir hoy. Era un lineup de muchos derechos, le tocó la pelota e hizo tremendo trabajo”, analizó el timonel Alguacil al departamento de prensa capitalino tras la finalización del desafío.

“Nosotros vamos a jugar con orgullo. Hemos salido los dos últimos días con momentos difíciles, muchas lesiones, pero todo el mundo ha entregado su grano de arena y lo hemos demostrado”, enfatizó.

Jesús Zambrano y Silvino Bracho se encargaron de retirar los últimos dos innings, en el caso de Bracho, por la vía rápida, para anotarse su segundo salvado de la fase.

Leones (3-9) recibirá a Lara el miércoles en Caracas. Mientras que, Magallanes (7-5), aún en el segundo lugar compartido con los pájaros rojos, regresará a Valencia para enfrentar a Tigres, que hoy descansó.