Rindieron homenaje al apóstol cubano José Martí

Este viernes se realizó una ofrenda floral por los 141 años de la llegada a Venezuela del prócer antillano José Martí; evento realizado en la plaza Bolívar de Caracas que contó con la presencia del ministro del Poder Popular para Cultura, Ernesto Villegas, y del embajador de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, Dagoberto Rodríguez.

Texto: Prensa Alba Ciudad

El ministro recordó que «Martí llegó a Caracas y se dirigió a esta plaza sin quitarse el polvo del camino».

En ese sentido, sostuvo que Venezuela sigue el legado de Martí (quien a su vez siguió el ejemplo del Libertador Simón Bolívar), a tal punto que en este 2022 se conmemorarán los 30 años de la gesta libertaria de manos de Hugo Chávez, los acontecimientos del 4 de febrero de 1992.

Asimismo, refirió el ministro, se recuerdan los 20 años del retorno al camino democrático y revolucionario tras el golpe de Estado sufrido por el mismo comandante Chávez, entre el 11 al 13 de abril de 2002, pero que siempre en estos tiempos se han reconocido y dado más méritos a las hazañas de nuestros próceres latinoamericanos incluyendo al apóstol cubano, José Martí.

«En ese aniversario que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero cobra importancia el vínculo que tuvo Bolívar con Martí en la época de Chávez, además de que Cuba y Venezuela son naciones hermanas que han tenidos intercambios deportivos, culturales, educativos y médicos, entre otros, que han significado en la lucha contra los desafíos en el presente y en el futuro», resaltó.

En el evento, Villegas comentó que «de no haber existido esta estatua ecuestre de Bolívar, no hubiera sido posible realizar este acontecimiento. Martí llegó en barco a Venezuela, uno imagina en su tiempo bajando en La Guaira, tomando seguramente una carreta para recorrer del Litoral a la Caracas de entonces por el Camino de Los Españoles. No existía la autopista ene se entonces; llegó acá sin quitarse el polvo, para rendir homenaje a este símbolo, que fue atacado por la oligarquía que trató de ocultar el legado y traicionar el proyecto bolivariano».

Añadió que «la oligarquía pretendió alejar a ese Bolívar convirtiéndolo en mármol y bronce frío. Estamos rememorando estos símbolos que significan hoy en día Martí y Bolívar. En tierras cubanas echó a andar una revolución dirigida por Fidel Castro y acá otra dirigida por Hugo Chávez, quienes dejaron una solidaridad entre nuestros pueblos, dejaron en práctica ese sueño del viajero».

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, expresó que: «Quiero agradecer a todos por esta actividad, además por darnos ánimos a seguir, entre ellos el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Casa de Nuestra América José Martí y a la Biblioteca Nacional de Venezuela, además de todos los demás que han hecho de esta actividad una tradición. Pienso que Martí llegó a Venezuela con mucha pasión donde construyó su destino, aunque sólo pudo estar seis meses por la circunstancia histórica, pero sintió como un país con mucho patriotismo como otros en nuestra América. Acá creció como escritor, pedagogo, escritor, político y como revolucionario».

Agregó el diplomático cubano que «Martí aprendió de las ideas de Bolívar y llevó las prácticas a Cuba, entre ellas su justicia, su pasión por la libertad, su lucha antiimperialista».

Martí estuvo presente en Venezuela, donde aprovechó para trabajar, ser redactor para algunos medios, escribió también versos de dos libros de poesía, impartió clases en la hoy conocida «Casa de Nuestra América Latina, José Martí», ubicada a dos cuadras más arriba subiendo hacia el Panteón Nacional.

Siempre sintió una gran admiración por Bolívar de quien se inspiró en gran parte para gestar la independencia de Cuba del colonialismo español.

