Hoy continúan en la UBV las Jornadas de Investigación “Bolívar: Pensamiento y Acción”

Este jueves 16 de diciembre continúan las Jornadas de Investigación “Bolívar: Pensamiento y Acción”, organizadas por el Centro de Estudios Simón Bolívar en articulación con la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y que tienen como principal objetivo crear un espacio de encuentro para el intercambio, el debate y la reflexión acerca del pilar fundamental de la identidad venezolana y de Nuestra América, sobre el cual descansa tanto nuestra historia patria como los desafíos del presente.

Prensa Centro Simón Bolívar

Los interesados e interesadas en participar en ellas pueden acudir al Salón Rojo de la UBV, donde van a encontrarse con las investigaciones de más de 45 estudiosos quienes realizaron trabajos que desde distintos enfoques reflexionarán sobre el pensamiento, la obra, y el legado de nuestro Libertador.

Quienes no puedan acudir tendrán la oportunidad de acceder a dichos análisis y debates por via on line en el canal en youtube: Centro de Estudios Simón Bolívar. También se puede obtener información ingresando en la página web www.memoriasdeoleary.com.

Programa para hoy

Este jueves continúan las ponencias que tendrán el siguiente cronograma:

9:30 a.m.

· Bolívar liberal. Venezuela Siglo XIX /Pedro Esser Salas

· Bolívar hecho pueblo / Héctor Torcatez

· Bolívar en el imaginario popular venezolano / Anabel Díaz Aché

· La soberanía en Bolívar desde la triada: Formulación, Desarrollo e Ilustración / Maritza Herrera

· La doctrina bolivariana: doctrina y vigencia / Yldefonso Finol

11:00 a 11:15 am Intermedio

· Omar Hurtado

· Simón Bolívar y su influencia en el pensamiento descolonial / Diana Pérez

· Imagen de Bolívar: iconografía bolivariana y bolivarianista / Rosanna Álvarez

· La historia como arma de combate en el pensamiento del Libertador /William García

· Pensamiento Bolivariano sobre la unidad /Iliana Gómez

1:30 a.m.

· Bolívar y la unidad de Nuestra América / Carmen Bohórquez

· El pensamiento de Bolívar en el legado de Hugo Chávez / Dulce Marrufo

· La Revolución bolivariana / Antonio Bracho

· Bolívar contra el Pueblo / Pedro Calzadilla

2:30 a 3:00 p.m. Intermedio

· La paz inalterable del Libertador Simón Bolívar, base de la actual paz Bolivariana / Ytalo Silva

· Vigencia de Bolívar en la post-pandemia / Antonio Jaen Rodríguez

· Cátedra Libre Hugo Chávez / Nora Covault

· Bolívar y su momento actual (siglo XXI) en Colombia (antigua Nueva Granada) / Frank Bedoya

· Bolívar y la acción transformadora / Carlos Rivas.

En la jornada inaugural se desarrolló la conferencia denominada “Bolívar Pensamiento y Acción”, que estuvo a cargo de los profesores Luis Britto García y Luis Felipe Pellicer, quienes en compañía de representantes de diversas instituciones históricas del país, profesores, estudiantes, cronistas y miembros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del país compartieron sus reflexiones sobre el tema.

Las jornadas del Centro de Estudios Simón Bolívar concluyen este viernes en el teatro de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Fuerte Tiuna.