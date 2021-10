Mait Danysha una rapera caraqueña con influencia de La India

La exponente del hip hop y del rap se formó desde pequeña en la popular parroquia capitalina donde en medio de un hogar respetuoso amante de la cultura venezolana e india se fortaleció para que hoy Mait Danysha quien comparte tarima y luego hace sus labores profesionales en el mundo audiovisual habiéndose formado en Ávila TV.

Texto: Prensa MPPC

La artista quien se formó en su parroquia La Vega ha hecho diversos esfuerzos a través de los años para llevar su talento musical a diversos rincones urbanos donde cada vez más los ritmos y estilo undreground se unen a los tradicionales y a los folklóricos.

¿De dónde proviene ese nombre artístico?

Mait es el diminutivo de maito que como me dí a conocer en el medio artístico.

¿Cómo nace tu pasión por el rap y qué te motiva a cantar este género musical que es poco seguido en comparación a la salsa, merengue, vallenato u otro estilos?

Mis inicios fueron en el Autóctono La Vega, bailando Break Dance, de allí salté como cantante con la agrupación Only Three, que era conformada por tres mujeres ( junto a Maria Machado, Shela Rondón) que fue el primer grupo de hip hop en Venezuela, luego arranqué como solista, me encanta el rap y el hip hop porque me permite expresarme en mis letras libremente, vengo de una parroquia donde predominan otras música, no fue fácil, pero aun así hemos venido trabajando para prevalecer este género urbano que es parte de la música, yo misma compongo mis letras, yo también monto mis coreografías, edito mis videos, en estos momentos estoy fusionando el hip hop con otros géneros.

¿Cuáles son esos otros géneros y qué te inspira a ello?

Mis fusiones son gracias al mayor que le tengo a la música en cualquiera de sus géneros, nací y crecí con padres hippie y escuche mucho rock, jazz, Blues, mantras, y hasta electrónica, de allí mis fusiones… Me inspira el amor que le tengo a la música, me encanta cantar siempre.

¿Cuántas producciones discográficas has hecho y cuántas canciones tienes grabadas?

He cantado varias canciones, oficialmente tengo dos discos, una discografía de siete temas llamada «Azúl Celeste» que fue elaborada en el 2017, luego en el 2019 realicé varios temas no como álbum pero si a manera unitaria, en este 2021 lancé mi última discografía llamada «TutankaMait» que consta de cinco temas, es un ET, EP TutankaMait, allí sale «Melao» que es una fusión de hip hop con electrónica, «Karma» que es una fusión de ritmos latinos con hip hop, esta «Ready» que es una fusión de hip hop con sonidos hindúes con sus tambores.

¿cuánto te ha costado llegar a dónde estás, qué ha sido lo más fácil y lo más difícil?

Lo más fácil para mi ha sido ganarme el cariño de todos mis seguidores, tengo aficionados orgánicos, no todos son digitales, ahora, lo más difícil creo que ha podido ser el no haber podido llegar a otros países, quizás por el bloqueo económico que ha afectado a Venezuela, se ha hecho difícil salir, cruzar las fronteras por el bloqueo, a veces me he inscrito en Festivales Internacionales y por el simple hecho de ser venezolana no me registran o para hacer pago a través de plataformas digitales simplemente me trancan, me cierran simplemente por la moneda nacional por los bolívares, cada vez más pienso que es lo más duro es conseguir un apoyo musical, también la falta de apoyo de los medios de comunicación, apoyo que no se le dan de un todo al talento nacional, creo que es necesario que haya un aporte más a esos artistas que hoy en día estamos tratando de enaltecer nuestra música, nuestro arte, nuestra danza, el género que sea, quizás con la esperanza de dar a conocer más nuestros talentos artísticos venezolanos en el exterior y que es necesario recibir ese apoyo.

¿Cómo fue tu primer concierto?

No recuerdo exactamente cuando fue mi primer concierto, si el sitio y fue en el Autóctono de La Vega, y fue en un espacio cultural dirigido hacia los jóvenes emergentes de la cultura urbana y fue gracias al apoyo del señor William Ochoa, allí practicaba música, break dance, de todo un poco, allí fue como quien dice mi primera tarima.

¿Además de ser artista y cantante, qué otras actividades culturales has estado presente?

Sí también bailo estuve en danza oriental, influenciada por mi madre quien tiene sus raíces hindúes, allí estuve por un buen tiempo, también estuve en teatro, además soy diseñadora, soy editora audiovisual, productora audiovisual, productora de eventos, también me han ofrecido trabajos y espacios para ser modelo, hago mis propios productos para la comunicación para las redes sociales, obviamente también cuento con el apoyo de Eny Music que me ha ayudado mucho y supervisan constantemente todo el trabajo que realizo, un ejemplo fue la realización de mi último video titulado «Mait Danysha en la casa» que fue dirigido por un ganador reciente de un premio de una marca conocida, como Mejor Director, lo pueden observar en Youtube «Mait Danysha Oficial» para que vean la calidad con que fue hecho y editado. Creo que he sido bendecida por tener varios dones artísticos, me gusta el arte, la literatura, la moda, el arte gráfico, la música, en verdad siento que estoy muy bendecida por ese lado.

Por otra parte tengo muy avanzado el proyecto de «Mait Danysha Fashion» que va a constar de mi marca personal para ropas, vestuarios para chicas de género urbano, allí estoy diseñando mi ropa, haciendo un rol de modista la marca va a ser «Mait Danysha Femme», estamos emprendiendo de la mano de un gran equipo que me acompaña, primeramende de Dios.

¿Cómo mujer y como artista, más allá del respeto que se tienen entre generos, qué opinas del regueton?

El reguetón como tal es un ritmo pegajoso, bien gozable jajaja, bien movido como género, como sub-género mejor dicho debido a que proviene del rap y viene del ritmo urbano que también merece respeto, en cuanto a los contenidos tengo una opinión positiva y otra negativa, la positiva es que no todos tienen letras pesadas que expresen cosas ilícitas o con lenguajes obscenos, no todos son así algunos como «Calle 13» tienen buenas propuestas buenos contenidos aunque él comenzó como rapero saltó al reguetón porque ahorita está en tendencia, en cuanto a lo negativo tiene su pro y su contra hay personas que les gusta ese tipo de música son más cotidianos, a la hora de escuchar música no quieren algo sencillo de amor sino algo que esté en la realidad diaria, si escucha algo de trasero tu no lo escuchas más porque trasero es trasero, pero un niño no, es entonces el contenido es el que debemos tener cuidado porque hay niños que pueden estar escuchando y a través de la música se puede transmitir algo negativo es mejor buscar lo positivo.

¿Qué otras actividades relacionadas has hecho para impulsar estos géneros?

Recientemente ayudé en la organización de un concierto para la Jpsuv en Caracas, donde tratamos de dar a conocer e impulsar a nuevos talentos, estamos contando con la ayuda de la candidata a la Alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez, y de otras personas relacionadas para impulsar más, hoy somos pocos pero queremos sumar cada vez más y más en estos ritmos urbanos por lo que agradecemos la colaboración de las autoridades nacionales, en mi caso he aportado algo de experiencia en asesorar a los que comienzan, esperamos en los próximos días concretar un evento que serán premiados los mejores exponentes.

MELAO - MAIT DANYSHA - ENY MUSIC.