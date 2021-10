Venezuela celebra 27 años del Instituto del Patrimonio Cultural

El ente rector patrimonial de la nación, arriba este 18 de octubre, a 27 años de labor ininterrumpida de la mano de políticas que coadyuvan al empoderamiento de la identidad y la diversidad cultural, gracias al reconocimiento de las comunidades y el gobierno central con la firme intención de proteger la herencia cultural a las generaciones por venir.

Pese a la pandemia, el Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, adelantó este 2021, el Proyecto Arqueológico Campo de Carabobo, investigación aprobada por la Comisión Presidencial Bicentenaria Campo de Carabobo. Plan que aún se mantiene con el objetivo de generar nuevos indicios que contribuyan con el fortalecimiento de la identidad nacional. Durante el proceso exploratorio, antropólogos y arqueólogos del IPC utilizaron detectores de metales para identificar zonas estratégicas y hallar posibles objetos de interés cultural e histórico.

En este sentido, en el laboratorio del IPC ya se encuentran herraduras de caballos, clavos de cabeza redonda, artilugios para prensar, objetos marianos, entre otros que aún están por reconocerse.

Otro plan de envergadura –con competencias directas al ente rector patrimonial-, es la estricta supervisión de los trabajos de recuperación y restauración de la Ciudad Universitaria de Caracas-UCV, declarada por la Unesco, Patrimonio Material y Cultural de la Humanidad en el 2000.

Para nadie es un secreto que el recinto universitario presentaba problemas estructurales, ambientales y de orden paisajístico por la indiferencia de parte de sus autoridades; por lo que el Gobierno Bolivariano liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, creó en julio de este año, la Comisión Presidencial para rescatar el Alma Mater, la cual lidera la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

A la fecha la UCV presenta importantes avances gracias a la presencia de más de mil trabajadores en 40 frentes de trabajo de los distintos entes del Ejecutivo Nacional y todos desplegados en cada facultad y diferentes espacios que comprenden la Ciudad Universitaria: Hospital Universitario de Caracas, Jardín Botánico y demás áreas comunes. Ya se instalaron y están operativas más de 700 luminarias exteriores “para vencer las sombras”, y el comedor ya alcanza el 80% en las labores de rescate para su próxima puesta en marcha. (Detalles en el siguiente boletín: https://drive.google.com/file/d/1zUhNCAMV5khzGrzDFguCoKHN–nrjWgL/view

Destaca la presencia de Venezuela en materia patrimonial en varios foros y convenciones en línea: “Session 22 of the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation (ICPRCP) de la UNESCO”, 44 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial (CPM) UNESCO, “Expertos sobre tráfico ilícito de bienes culturales” convocada por UNESCO, otras de carácter investigativo.

Ética y compromiso institucional

Supervisión, inspecciones, asesoramientos y el acompañamiento permanente es la dinámica diaria que adelanta el IPC en todo el territorio nacional: Ventel, otrora residencia presidencial “La Casona”, Casa Dante Rojas (Lara), Quinta San Mateo, Gimnasio Libertador (DC) Cementerio de Los Ingleses (La Guaira), monumento El Obelisco (Lara), Petroglifos El Hatillo, Zona Monumental del Campo de Carabobo, experticia en las bóvedas de pinturas, esculturas y demás obras del MACCAR, otras. Además, se evaluó la solicitud de autorización para el cultivo de la macro alga “Echeuma Isiforme” (Isla de Cubagua).

También continúa con el registro y declaratorias de bienes y manifestaciones de interés cultural; en este segundo semestre del año, IPC certificó: El Bicentenario de la Batalla de Carabobo, Beato Dr. José Gregorio Hernández, Museo de Arte Contemporáneo y Colección Jesús Soto, Iglesia y Colegio San José Del Ávila, Procesión del Cristo de la Salud, Carlos Emilio Landaeta (“Pan con Queso”).

En materia de custodia de bienes culturales no patrimoniales y para combatir el contrabando se trabaja arduamente y de manera articulada con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Ministerio Público y otras instituciones a fin de mantener y reforzar las buenas prácticas y aplicación de las convenciones de la Unesco para la preservación del patrimonio cultural del país. De junio a este mes, van nueve las autorizaciones emitidas por el IPC (único ente facultado para tal fin), de salidas de bienes culturales no patrimoniales con destino a Uruguay, Estado Unidos de Norteamérica, Chile, México, Argentina, Canadá y España, respectivamente.

Por otro lado, el IPC apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Patrimonio Cultural y otros instrumentos jurídicos ejerce su autoridad y sigue en la actuación de abrir procedimientos administrativos sancionatorios a aquellos que vulneren los ordenamientos de salvaguarda y protección de la herencia cultural de la nación.

Antecedentes

IPC se crea en el 1993, por decreto de Ley. No obstante, inicia sus operaciones el 18 de octubre de 1994, como ente adscrito –en ese momento- al otrora Ministerio de la Presidencia de la República; ejercía su tutela a través del Consejo Nacional de la Cultura, Conac.

Hoy, es el único órgano rector en materia de protección y defensa del patrimonio cultural, adscrito al Ministerio de la Cultura, que lo regenta, Ernesto Villegas Poljak. Plantea como objetivo fundamental el registro, la protección integral y la puesta en uso social de las obras, tradiciones y lugares creados por el hombre o de origen natural que se encuentren en el país y, que por su contenido cultural, constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.