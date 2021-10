Facebook cambia de nombre oficialmente y pasa a llamarse Meta

Facebook anunció este jueves que cambió oficialmente de nombre y operará bajo el nombre de Meta, según lo confirmó el cofundador de la empresa estadounidense Mark Zuckerberg.

Texto: AP

El paso, anunciado durante la conferencia anual de desarrolladores, busca reflejar el nuevo enfoque de la empresa que trabaja en la construcción de su ‘metaverso’. “Ahora nos ven como una compañía de redes sociales”, dijo Zuckerberg al señalar que el antiguo nombre ya no refleja todo lo que hace la empresa. “Pero en nuestro ADN somos una empresa que construye la tecnología para conectar a la gente“, agregó.

El mes pasado, el gigante de las redes sociales anunció que tiene previsto invertir 50 millones de dólares durante dos años en programas de colaboración con otras organizaciones y sectores en la investigación para el desarrollo de un ‘metaverso’.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021