Esposa de Alex Saab leyó carta enviada por él antes de su secuestro: «No tengo nada que colaborar con EEUU» (+Video)

Este domingo, durante un acto en solidaridad realizado en la plaza Bolívar de Caracas, Camila Fabri, esposa del diplomático y empresario Alex Saab, leyó una carta por él escrita antes de ser extraditado ilegalmente a Estados Unidos el sábado pasado, en la cual dejó claro que no tiene nada que colaborar con el gobierno de ese país.



Texto: Últimas Noticias / Fotos: Redes Sociales

«Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país, no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos», dice la misiva.

Señaló que, además de violar sus derechos humanos, el tribunal de Cabo Verde violó 12 puntos constitucionales de su país, ya que no posee tratado de extradición con Estados Unidos.

En otro extracto de la carta, Saab señala «enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril de 2018».

Esposa de Alex Saab lee carta de él este 17 de octubre de 2021 tras su extradición ilegal a EEUU

«Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría», aseguró.

Camila Fabri recalcó que la operación de extradición es una acción cobarde, porque la consumaron de espaldas a su familia y sus representantes legales.

«¡Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo jamás se doblegará, jamás!», aseguró Fabri durante un acto de solidaridad con el diplomático, efectuado en la Plaza Bolívar de Caracas.