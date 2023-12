Maduro recibe en el Palacio de Miraflores al diplomático venezolano Alex Saab, liberado por EE.UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores al diplomático venezolano Alex Saab, quien fue liberado de una prisión estadounidense donde permanecía retenido irregularmente, como parte de un acuerdo de canje de prisioneros entre Caracas y Washington.

Texto: Actualidad RT

El mandatario venezolano destacó la actuación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, en las negociaciones con el Gobierno de EE.UU. que condujeron a la liberación de Saab.

“Ni una sola prueba de las mentiras y de las infamias que se dijeron desde Miami y desde Bogotá. La única verdad de un hombre valiente, empresario, diplomático, nacido en Colombia, nacionalizado venezolano, quien su único delito era buscar vencer las sanciones criminales, el bloqueo criminal; buscar las medicinas en el tiempo de la pandemia”, refirió el mandatario, en referencia a las matrices de opinión que se avanzaron para justificar la detención de Saab.

Maduro recibe a Alex Saab en Miraflores tras ser liberado por Estados Unidos

Del mismo modo, Maduro agradeció a Gerardo Blyde, jefe negociador de la Plataforma Unitaria (oposición radical) y a todos los participantes de la mesa de diálogo en Barbados, en el que se inscribió el canje, así como al Gobierno de Catar.

“Quiero agradecer de manera muy especial al emir de Catar, al Estado de Catar, al Gobierno de Catar, porque ha sido un facilitador brillante, de exquisita diplomacia para el acercamiento, para los diálogos, para la firma de los acuerdos y para el cumplimiento parcial de los acuerdos firmados en Catar”, destacó.

Maduro reveló que la libertad de Saab fue negociada directamente con el expresidente estadounidense Donald Trump y estaban a punto de alcanzar un acuerdo, pero el cambio de Gobierno en Washington obligó a reiniciar el proceso.

“Ya casi la teníamos lista. Lo que pasa es que él perdió las elecciones, hubo un cambio de Gobierno ydespués tuvimos empezar todo de cero. Con Donald Trump teníamos listo un acuerdo”, relató.

Maduro señala que tenía un acuerdo con Donald Trump para liberar a Alex Saab

“Colonia de nadie seremos”

En sus expresiones de gratitud, el presidente venezolano también mencionó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para ratificar que, de conformidad con la política exterior de Caracas, que data de los tiempos de su antecesor, Hugo Chávez, su Administración no está dispuesta plegarse a los dictámenes de la Casa Blanca.

“Presidente Biden y políticos de EE.UU.: aquí está Venezuela, con su propio modelo, independiente, soberano. Colonia de nadie seremos; subordinados, jamás a nadie. Somos orgullosos bolivarianos, dignos y rebeldes. Con respeto, todo se puede; con respeto podemos avanzar hacia una etapa diferente de relaciones”, recalcó.

En su decir, la liberación de Saab podría constituir un “primer paso” para rehabilitar las relaciones bilaterales, deterioradas desde que el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, decretara a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de EE.UU.

El periplo de Saab

Saab fue detenido en junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, en una misión diplomática para negociar acuerdos petroleros y adquirir medicinas y alimentos para Venezuela, en medio de las sanciones y el bloqueo de EE.UU. y la Unión Europea (UE) contra Caracas.

El avión del funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible, pero las autoridades locales lo detuvieron a petición de Washington, pese a su condición diplomática. Posteriormente fue extraditado a EE.UU. en octubre de 2021.

Camilla Fabri, esposa de Saab, publicó hace pocos días un video en redes sociales donde muestra imágenes inéditas del diplomático junto a su familia.

Tras la detención, la defensa del diplomático calificó el hecho como una arbitrariedad y denunció que fue víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos. Además, insistió en que Saab no puede enfrentar cargos en EE.UU. porque goza de inmunidad desde antes de su arresto.

Venezuela ha tachado la extradición de Saab a EE.UU. como un “secuestro” que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste en que su detención en Cabo Verde se hizo de manera “ilegal”, sin siquiera una orden de captura, “violando las leyes del país y la Convención de Viena”.

“Prisionero de una guerra no convencional”

Saab denunció en febrero pasado en un audio que publicó su esposa, Camilla Fabri, que era un prisionero de la “guerra no convencional” declarada por Washington contra Caracas. “Soy un prisionero político, no hay ninguna duda, un prisionero de una guerra no convencional que nos ha declarado unilateralmente EE.UU.”, dijo el diplomático que estuvo privado de su libertad a petición de las autoridades estadounidenses durante más de tres años.

Además de su detención, el diplomático sostuvo que esa guerra no convencional incluye la imposición de “sanciones criminales”, que “le han causado un daño terrible al pueblo de Venezuela”.

En marzo, el Movimiento que exigió la libertad del diplomático venezolano advirtió que la vida de Saab corría peligro por una “preocupante situación de salud”, que se exacerbó desde que EE.UU. lo dejó “ilegalmente” preso en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, y que no había sido atendida por médicos.