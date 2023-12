Rodríguez: Crímenes de lesa humanidad se cometieron contra Alex Saab

Rodríguez señaló que “más temprano que tarde se tiene que saber quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en contra de nuestro diplomático”.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Redes Sociales

“Más temprano que tarde se tiene que saber quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en contra de nuestro diplomático Alex Saab”, precisó el jefe plenipotenciario de la delegación de diálogo y presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez, al ofrecer declaraciones desde el Palacio Federal Legislativo en compañía de Saab y su familia.

Rodríguez denunció que contra el diplomático Alex Saab se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Son crímenes de lesa humanidad lo que vivió nuestro diplomático Alex Saab y no lo vamos a dejar así”.

Indicó que le sacaron tres dientes a patadas y le llegaron a colocar toallas en la boca para provocarle asfixia, denunció el parlamentario, indicando que las pruebas de tales hechos están siendo recabadas y serán sacadas a la luz pública en su momento.

Asimismo, el máximo representante del Poder Legislativo rememoró que Saab nunca debió estar ni un solo día secuestrado en Cabo Verde, donde el Gobierno de aquel país se arrodilló al imperio norteamericano y lo entregó para su extradición ilegal a EE.UU.

“Nunca debió haber estado ni un solo día secuestrado en los Estados Unidos de América y sometido a tratos inhumanos para lograr vulnerar su espíritu, su alma, su fuerza como hombre de bien, ni un solo día debió haber estado allí y, por supuesto, los psicóticos de la extrema derecha venezolana y estadounidense se regodeaban, como si el maltrato fuera para ellos algo loable, gozaban cada vez que se referían a nuestro diplomático secuestrado”, reclamó Rodríguez.

Pidió un aplauso para el diplomático señalando que está recibiendo el homenaje que se merece y recodó que en “medio del bloqueo más brutal” que sufría Venezuela , el responsable de traer los alimentos e insumos a Venezuela fue Alex Saab.

“Hubo que salir por el mundo entero a conseguir los alimentos que no nos estaban vendiendo” los gobiernos lacayos de Estados Unidos” subrayó.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana mostró el libro del funcionario estadounidense Mark Sper, quien reconoció por escrito los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Donald Trump, y adelantó que más temprano que tarde se presentarán las pruebas y evidencias de cómo se involucró los dirigentes ultraderechistas venezolanos Juan Guaidó y Julio Borges en el secuestro del diplomático, así como la interceptación de aviones y barcos por parte del imperio de EE.UU. para el robo del combustible, mascarillas, medicinas y alimentos durante la pandemia que Saab logró concertar con países aliados para suministrar al pueblo venezolano.

Al respecto, Rodríguez precisó que en el año 2020 el propósito del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) era que los venezolanos murieran de hambre y que incluso en el libro de Mark Sper está la confesión de eso “lo dice como una gran gracia el criminal ese, los criminales gringos confiesan sus crimines con libros”.

El parlamentario recordó que durante la pandemia , debido al bloqueo no se tenía acceso a las vacunas y agregó que en los tiempos de cuarentena no faltó la bolsa de alimentos del Clap para que cada familia pudiera sobrellevar la pandemia. “Uno de los principales responsables (Saab) para que ese alimento llegara en medio del bloqueo mas brutal, donde se le prohibió a países vecinos como Colombia, Argentina, México, que nos vendieran y que como estaban bajo las botas de Donald Trump, dejaron a hacerlo”.

Agregó también que en el 2020 no hubo combustible por una razón sencilla, “me lo dijo Elliot Abrans, en la Isla de Bermuda, dijo que los vamos a presionar tanto que haremos que desaparezcan, ustedes no saben todo lo que podemos hacer contra ustedes, los vamos a matar de hambre, no vamos permitir que ninguna aeronave sobrevuele Venezuela, no vamos a permitir que llegue ni un solo litro de combustible”.

Responsabilizó a Juan Guaidó que fue uno de los que apoyó dichas medidas e incluso apoyó la crisis.

Tras bastidores

Ante “los niveles de maldad” que se presentaron, Rodríguez relató que se empezó una negociación ardua y difícil de más de dos años. “Tras bastidores había un esfuerzo inmenso para la defensa de Alex Saab, desde el punto de vista jurídico, aunque aquí, este es uno de los más graves casos que se haya conocido en este planeta”.

“No hubo un solo día en estos 1.280 días que el presidente Maduro no diera instrucciones a distintos representantes de la Revolución Bolivariana para lograr el rescate de Alex Saab, ni un solo día en que no denunciamos las salvajes torturas y tratos inhumanos en EE.UU., la malsana intención de algunos que se dicen venezolanos y son hienas, buitres, carroñeros y carroñeras, regodeándose en el maltrato a otro ser humano, y del secuestro, felices porque tenían a Saab en Miami”, reclamó.

“Venezuela si demostró fehacientemente los delitos que cometieron los ciudadanos norteamericanos que fueron canjeados. Dos de ellos terroristas que desembarcaron por las costas de Macuto. Si yo fuera Juan Guaidó me mudaría de Miami, porque les quedó debiendo, se acuerdan que la invasión iba a costar 50 millones, pero Juan Guiadó debía dar dos millones y no les pagó, se olvidó de ellos”.

También afirmó que J.J. Rendón estaría involucrado en el hecho y que les debería dinero.

El parlamentario indicó que los detenidos estadounidenses recibieron un trato digno y apegado a los derechos humanos, a pesar de que ingresaron con armas a las costas de Venezuela.

Identificados torturadores

Puntualizó el parlamentario que se trata de crímenes de lesa humanidad los que le aplicaron en Cabo Verde al diplomático. “Están identificados los dos jefes de esos torturadores que eran rosados y tenían los ojos azules o verdes”., agregó que también le corresponde responsabilidad al director la prisión quien “por cierto fue cambiado, cuando una Comisión de Derechos Humanos hizo una inspección en cuanto a las condiciones en que tenían recluido a Alex”.

Prosiguió diciendo que hay responsabilidad del gobierno de Cabo Verde y que tienen sospechas en cuanto a que el 16 de octubre de 2021, “cuando fue secuestrado Saab por segunda vez y llevado a Miami, una de las razones principales por las cuales fue enviado repentinamente , era que al día siguiente había elecciones en Cabo Verde, y todo señalaba que el gobierno delincuente y lacayo que estaba ahí iba a ser derrotado y sustituido en las elecciones del día siguiente”.

“Ojalá que hayan cambiado la costumbre de no creernos cuando le decimos las cosas. Le dijimos si se llevan a Alex para Miami, nos paramos de esa mesa . Yo se lo dije a un señor llamado James Story , que ya casi nadie recuerda, se lo dije a los dirigentes de la derecha venezolana, se lo dije al doctor Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la MUD en esa mesa de diálogo, se lo dije a lo dije a los facilitadores noruegos, a líderes europeos, que nos pararíamos de la mesa, como en efecto ocurrió”, recordó Rodríguez.

Enfatizó que el regreso a México obedeció a que ya se habían iniciado las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. “No lo podíamos decir en esa oportunidad”.

Dijo que la resistencia en torno a no ceder a las peticiones del gobierno de Estados Unidos se debe a que “nosotros somos los herederos de los libertadores de América y vamos a resistir siempre y por las buenas somos más bien exageradamente bondadosos”.

Hemos cumplido con el Acuerdo de Barbados

Al referirse al Acuerdo de Barbados, Rodríguez, firmado el pasado 17 de octubre dijo que se cumplió cabalmente con todos los puntos contemplados.

“El documento está atravesado transversalmente con la idea de que las partes que se comprometen a firmar allí, lo hacen en respeto estricto de la paz, de su rechazo a la violencia y a formas violentas de acción, de su rechazo a golpes de Estado y de respeto absoluto a la Constitución y sus instituciones. Supongo que por eso hay quienes dicen que no están en el acuerdo de Barbados, hay algunos políticos de la extrema derecha venezolana que lo dicen. Pero ahí está contenido el espíritu que nos abarca a todos”, resaltó.

Explicó que en el marco del Acuerdo de Barbados se hizo otro documento en el cual se reconoce a las instituciones venezolanas. “Del reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, porque no es la corte celestial ni la corte de los babalawo a donde habría que recurrir, es a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En ese documento expresamente se señala que debe cumplirse y abstenerse cualquier persona de denostar de las instituciones, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional, el Poder Moral”.

Al ser consultado sobre la fechas de las elecciones dijo que en la actualidad se está en el proceso de desarrollar lo que está establecido en el mencionado acuerdo. “Siempre se ha dicho queremos una elección libre de sanciones, todavía pesan casi 900 sanciones, queremos una elección justa donde las candidatas y candidatos tengan el mismo derecho, el Presidente Maduro no tiene el derecho al libre tránsito porque está amenazado de muerte”.

Agregó que no hay nada más verificable que las elecciones en Venezuela.