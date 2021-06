Vicepresidente Eduardo Piñate en Aquí con Ernesto Villegas: «Aristóbulo Istúriz es insustituible»

Este domingo el ministro del poder popular para la Cultura, Ernesto Villegas entrevistó a su par de Educación (MPPE) Eduardo Piñate, quien además es Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial (VSST), en el programa de televisión y radio dominical «Aquí con Ernesto».

Texto: Prensa MPPC

Piñate es llanero, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, es educador de profesión, se ha desempeñado también como diputado a la Asamblea Nacional, ministro del P.P para el Trabajo entre otros cargos estratégicos durante la gestión actual del gobierno de Nicolás Maduro.

Germán Eduardo Piñate Rodríguez, sin embargo siempre fue llamado por su segundo nombre, debido a su padre Eduardo, inclusive algunos de sus familiares todavía le llaman «Eduardito», sus hijos también se llaman Eduardo, fue criado por su tía Dominga Piñate, por eso dice que tiene dos madres, formado en Apure, llegó a los tres meses de nacido, «entre mi madre natural Ofelia, quien vive en Calabozo, estado Guárico, mi segunda mamá y por parte de mi papá tengo 18 hermanos», indicó.

En su primer matrimonio asistió Fernando Soto Rojas, quien era perseguido en ese entonces y tuvieron que sacarlo casi escondido, además Julio Escalona tuvimos que ayudarlo en el 23 de Enero y mi entonces esposa tuvo que manejar en ambas ocasiones y escoltarlo.

Sus primeros pasos en la política

Llegó meses después de su fundación a la Liga Socialista, allí usó varios seudónimos en los 70, el más conocido era «Ramón», incluso uso varios por razones de seguridad, la Liga se fundó el 19 de noviembre de 1973, entré en 1974 en la Guaira, en el Liceo Aranda, «ya existían otros movimientos revolucionarios de estudiantes en diversos sectores del país, solo que fue a través de esta alianza que pudieron coexistir», recordó.

El vicepresidente manifestó que «conocí al (hoy presidente) Nicolás Maduro en 1976, en el Liceo José Ávalo en El Valle, Caracas, estaba comenzando en el Pedagógico de Caracas, también conocí allí ese mismo día a tu hermano Vladimir (Villegas) quien también formaba parte de la Liga Socialista».

En ese sentido hablando de la Liga Socialista, resaltó que este movimiento fue incluido en el PSUV: «hay cuadros formados allí que han cumplido con sus funciones, en 1986 fue el primer lote a formarse a Cuba incluido el hoy mandatario nacional, también otros aprovecharon de sacar carreras universitarias y de participar en otros programas educativos que con el pasar de los años han beneficiado la política venezolana».

Acotó que «en Cuba esa educación influyó en mi de varias maneras, me ayudó a ordenar el pensamiento sobre las ideologías, los autores como (Carlos) Marx, la Economía Política, la filosofía marxista, el capital, pero lo que más influyó en mi fue el contacto con la calle, con el trato con el cubano, la gran solidaridad que ví un pueblo excepcional que es».

Expresó que el PSUV es la vanguardia política y revolucionaria de Venezuela, ha formado parte de la creación de la red sociopolítica más extraordinaria que se ha logrado en toda su historia, debido a que ha llegado hasta el último rincón del país, hasta la última familia necesitada se ha podido beneficiar, es por ello que el Partido Socialista Unido de Venezuela es una tolda del proletariado.

Su visión sobre el comandante eterno Hugo Chávez

«El chavismo es una síntesis del pensamiento bolivariano de todas las épocas, Chávez recogió esos pensamientos en donde lo dejó Bolívar, quien a su vez resumió el pensamiento de 300 años anti colonialista, también recogió la independencia de Haití, la de Estados Unidos, era la realidad mundial, vivió la coronación de Napoleón Bonaparte y la criticó, entre otros factores que supo adecuarlo a la época del siglo XX que le tocó vivir», expresó el titular de la vicepresidencia social.

Piñate expuso que «Entonces Chávez agarró esas experiencia y la adecuó a su época, incluyendo sus vivencias y con otras teoría como el marxismo, gramsciano, leninlismo, como otras teorías como la de Paulo Freide u otros destacados, además de su propia formación académica, militar y vivencias personales, fue un gran geopolítico del mundo, supo crear esas grandes estrategias y alianzas que nos han ayudado a combatir y a aguantar, soy bolivariano, chavista, marxista y cristiano».

Sobre su llegada al MPPE y a la VSST

Al hoy vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Eduardo Piñate le tocó suplir en la cartera educacional a Aristóbulo Istúriz tras su fallecimiento, «Aristóbulo es un grande es un insustituible, forma parte de la política venezolana de los últimos 50 años, es una gran labor que me toca continuar, lo conocí en 1980 ya en ese momento ya era conocido y era dirigente del Sindicato del Magisterio de Caracas, mientras que yo apenas comenzaba a estudiar en el IPC», resaltó.

El ministro de educación memorizó, «me gradué y comencé a ejercer como profesor en el Liceo Manuel Eduardo Fajardo en el 23 de Enero, donde años después Chávez ejercería su voto, Aristóbulo en ese entonces dirigía el Suma Caracas, luego más adelante formaría la Causa R y luego más adelante coincidimos en el PSUV».

Resaltó que «Aristóbulo como educador fue un discípulo fundamental del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien supo materializar sus ideas como también las de Simón Rodríguez entre otros grandes en la educación formativa venezolana, el supo llevarlas a las prácticas tanto como profesor como ministro».

Planes al frente del MPPE en medio del Covid-19

Piñate ve un reto dirigir la educación en medio de esta pandemia, algo inédito en la historia venezolana: «vengo de ese mundo, lo conozco estuve allí bastante tiempo, me ha permitido por una parte reunirme con los sectores gremiales, con los obreros y con el sector administrativo para saber las demandas y las rutas para conocer lo que se requiere, por otra parte ver más el sistema educativo en su conjunto en la actualidad, el curriculum educativo, el mundo académico, inclusive los mismos estudiantes nos pidieron en una alocución con el presidente Nicolás Maduro ser incluidos en el tema económico del país».

El titular de la cartera educativa añadió que «también debemos adecuarnos a la tecnología, la educación a distancia, hemos incorporado ahora a la familia, cada familia una escuela, escuela, familia, comunidad se concreta, en el 2000 hablábamos de la escuela como el centro del quehacer comunitario, hoy es una realidad, hay que sistematizarlo es muy diverso, Aristóbulo tenía muy adelantado esto antes de su partida».

Sobre las clases en las aulas en estas circunstancias que fue preguntado por el ministro de Cultura Ernesto Villegas dijo: «si el plan de vacunación masiva avanza con normalidad, que otros escenarios como el bloqueo no afecte tanto y otras circunstancias sociales no nos afecten tanto podríamos comenzar en octubre a las clases presenciales», expresó.

El ministro de educación afirmó que «hay diversas propuestas para nivelar a los estudiantes después de esta situación, debemos esperar a ver, pero tenemos planes y escenarios posibles para cuando llegue el momento, estamos evaluando a diario, hacemos seguimiento sobre este caso».

De cara a las Megaelecciones 2021

Eduardo Piñate también es el Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV, dijo que «esta tolda es democrática y que debe llevarse la participación como el comandante Chávez lo instauró en Venezuela», sobre la elección de los candidatos a través de la base de integrantes.

En estas primarias del PSUV podrán votar personas que no sean integrantes de esta tolda, «lo único es que no se puede postular nadie que no forme parte de la militancia psuvista, según lo que acordamos en diversas reuniones de la directiva del partido con el presidente Nicolás Maduro en las últimas semanas, pero si pretendemos que se respete la democracia establecida en Venezuela».

Se espera que este 21 de noviembre el PSUV llegue a este compromiso electoral con una fuerza acumulada, con resistencia del pueblo que es un valor que tendrá este compromiso, el presidente Maduro plantea con mucha fuerza es la renovación, de los dirigentes, de los cuadros y de otros cargos estratégicos.

«En estas elecciones se pone a prueba frente al país el liderazgo del partido y de muchos políticos, estamos trabajando para tener una victoria muy contundente, más en estas condiciones de guerra en la que estamos enfrentando», sostuvo.

A su juicio el enemigo a vencer es el imperialismo norteamericano, quien detrás detrás de los matices de la oposición, inclusive detrás de la misma población de Estados Unidos, «en término electorales vamos a esperar a que termine de configurarse en como van a competir en estas justa del 21N, nuestro planteamiento tiene que ver con la movilización», comentó.

También afirmó que no tiene aspiraciones de ser candidato para ninguna de estas contiendas políticas que se aproximan en los próximos meses.