Sociólogo Lucas Koerner en Aquí con Ernesto Villegas: Occidente «calculó mal» sus sanciones contra Rusia

El sociólogo estadounidense Lucas Koerner, afirmó este domingo que Occidente «calculó mal» sus sanciones contra Rusia, debido a que ha generado una fuerte crisis mundial, en especial para el continente europeo, para enfrentar el invierno. Entrevistado en el programa Aquí con Ernesto Villegas, Koerner señaló que estas medidas contra Rusia hicieron que Estados Unidos (EEUU) realizara un «ligero cambió» en su forma de ver a Venezuela.

Texto: Últimas Noticias

«El bloqueo sobre Venezuela no va a parar, no va a haber un cambio de postura de verdad. Puede ser que haya una maniobra táctica que pueden ser que darán un poco. Hay que hablar claro, no es que ellos cambiaron el corazón y dirán que se equivocaron (…) Ellos se dieron cuenta que calcularon mal de sus sanciones contra Rusia. La clase trabajadora norteamericana es la que está pagando las cuentas de eso», expresó durante el programa, conducido por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

Al respecto, aseveró que, producto de estas sanciones, se ha registrado una fuerte crisis mundial, que se ha visto evidenciada en una recesión económica y altas tasas de inflación en diferentes países, no solo Europa, sino también para Occidente.

Lucas Koerner, sociólogo estadounidense, en Aquí con Ernesto Villegas, 31 de julio de 2022

«Hay una crisis global centrándose a raíz de las sanciones contra Rusia de que ellos pensaron que iban a hacer lo que hicieron contra Venezuela. Intentaron lo mismo, y toda la economía mundial es una crisis, absolutamente horrible», señaló el sociólogo, residenciado en Venezuela desde 2015. «Cualquier apertura táctica responde a la desesperación para responder a la crisis», añadió.

Con referencia a Europa, recalcó que se maneja un escenario similar en EEUU y aseveró que «será un invierno frío» tras la falta de gas en varios países europeos, producto de estas mismas medidas coercitivas. «El gas no hay suficiente para administrar a Europa. Eso será un invierno fuerte y para la clase europea es catastrófico. No habrá suficiente gas, sus reservas están vacías, le están aconsejando duchas frías en Europa», indicó al tiempo que aseveró que esta decisión generará que «estos gobiernos van a ir tumbándose uno por uno».

«No es sostenible esta política, sabemos que la consecuencia política en EEUU serán las elecciones en noviembre», puntualizó.

Cabe recordar que los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron a finales reducir el uso del gas en un 15% a partir de agosto; en medio de la crisis energética que se registra en varios países del bloque, tras las sanciones aplicadas a Rusia.