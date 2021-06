Venezuela eliminó a Colombia del Preolímpico de Beisbol de Las Américas con pizarra de 3 a 2

La novena Vinotinto superó en su segundo encuentro del torneo preolímpico de Tokio 2020-21, a su similar cafetalero luego de un agónico noveno inning cuando la toletería de la vecina nación había igualado la pizarra a dos rayitas, sin embargo vino el cierre de la parte baja y al segundo lanzamiento el bateador Diego Rincones la sacó del parque por el jardín izquierdo dejando a Colombia en el terreno 3 carreras a dos.

Texto: Alba Ciudad 96.3 FM



Este primero de junio se daría otro Clásico de la Frontera, pero en versión beisbol, esta vez en el Preolímpico de Las Américas se verían las caras Colombia y Venezuela en el Crover Park de Port Saint Lucie, Estados Unidos.



El combinado dirigido por José Alguacil inició el duelo habiendo ganado el lunes a su par de Cuba, mientras que Colombia venía de recibir un juego sin hits ni carreras por parte de Canadá, sin embargo en esta ocasión Erick Leal subiría a la lomita para tratar de llevar a Venezuela a buen ritmo manteniendo un cerrado enfrentamiento de pitcheo ante el neogranadino Randy Consuegra.



Leal estuvo en el montículo durante 6 entradas donde sólo toleró dos inatrapables, otorgó 1 boleto y ponchó a 6, mientras que Consuegra permitió las dos anotaciones criollas en 4,1 tramos en las que estuvo en el morrito, luego vino la agonía del bullpen nacional que ha sido el Talón de Aquiles en este torneo, sobretodo en los novenos capítulos, cuando Gabriel Moya permitió el jonrón de Jordan Díaz para igualar el encuentro.



Sin embargo luego vino el cierre de esa entrada y el cuadrangular de Rincones para llevar a Venezuela a las semifinales y eliminar a Colombia de la contienda preolímpica, ganando el juego el relevista Moisés Gómez.



“Llevé el mismo plan desde el primer turno. Me sentía cómo en el home. Le dije a Ramón (Flores) mientras calentaba el pitcher que iba a acabar el juego. Me repitieron el pitcheo que andaba buscando y pude terminarlo (…) Pensé en mi familia, mi esposa y Venezuela. Fue un momento de gloria. Le doy gracias a Dios por ese turno», declaró a la prensa Rincones al finalizar el mismo.



Venezuela juega hoy ante Canadá, también invicta, a partir de la 01:00 de la tarde en The Ballpark of The Palm Beaches, West Palm Beach.