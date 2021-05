Ernesto Villegas rindió homenaje a Aristóbulo Istúriz en su programa dominical

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, rindió este domingo un especial homenaje al profesor, líder revolucionario y ministro del Poder Popular para la Educación de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, quien falleció el pasado martes 27 de abril, y a quien lo unía una gran amistad que cultivaron por años y sus ideales. Al inicio de su programa Aquí con Ernesto Villegas, en el cual tuvo como invitada a la historiadora Iliana Morante Osío, con quien disertó sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, Villegas publicó algunos fragmentos de una entrevista que él le realizara en el año 2016 en el espacio televisivo Siete Preguntas.

Istúriz, además de docente, fungió como concejal, dirigente magisterial, alcalde de Caracas, constituyente, gobernador, ministro del Poder Popular para la Educación y, para el momento de dicha entrevista, era Vicepresidente Ejecutivo de la República.

Iliana Morante entrevistada en Aquí con Ernesto Villegas sobre José Gregorio Hernández, 2 mayo 2021

En el video emitido durante la entrevista Villegas consultó a Istúriz: ¿La política lo motivó a la docencia, o la docencia a la política?, a lo que respondió: “Yo creo que ambas cosas, porque yo admiraba mucho al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, además que vengo de una familia de educadores. Mi padre es educador, mi madre educadora, una luchadora. Siempre seguidores del maestro Prieto. Desde pequeño me acostumbré a ver en mi casa esa lucha de los educadores incorporados a la política. Eso me motivó”.

Destacaba Istúriz en su momento que «la Educación no puede ser apolítica. El educador no puede ser apolítico. El maestro Prieto tenía un libro que llamaban el Maestro Eunuco Político, porque el maestro tiene que ser político, tiene que asumir lo público. Lo que no puedes hacer es proselitismo político en las aulas. Son dos cosas diferentes».

Asimismo, Villegas le refiriò tema del golpe parlamentario en Paraguay, que contó con la participación activa de Federico Franco, quien era vicepresidente de Fernando Lugo; y para el momento de esta entrevista en Brasil, el vicepresidente Michel Temer estaba abiertamente envuelto en una trama para destituir a Dilma Rousseff, con la siguiente pregunta: «¿Qué le dice usted a quienes puedan imaginar que Aristóbulo Istúriz pueda jugar un papel semejante aquí en Venezuela, al de Federico Franco y Michel Temer?»

Y contestó: “ Yo tengo autoridad moral porque tengo una práctica de lealtad, corroborada el 4 de febrero, el 27 de febrero, el 11 de abril. Puedes verlo en toda esa historia. Es un asunto de lealtad a los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Me vas a ver siempre defendiendo esta revolución en sus momentos mas difíciles”.