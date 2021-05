Duque solicita al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria

Tras varios días de protestas en el país, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este domingo la retirada de la reforma tributaria presentada ante el Congreso a mediados de abril.

Texto: RT

«Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera», declaró el mandatario desde la Casa de Nariño.

«No es un capricho, es una necesidad»

Por otro lado, el presidente enfatizó que «la reforma no es un capricho», sino «una necesidad», y que «retirarla o no, no era la discusión». «La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales», explicó Duque.

Según el presidente, el «único propósito» de la reforma es «darle estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento».

Las protestas

El anuncio se produce tras cuatro días de protestas en el país latinoamericano, donde este sábado miles de personas volvieron a salir a la calle en varias ciudades para expresar su rechazo al proyecto de reforma.

Las protestas fueron masivas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Aunque varias marchas fueron pacíficas, también se registraron disturbios, cierres de carreteras y enfrentamientos con la Policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos.

Polémica iniciativa

Las manifestaciones continuaron incluso después de que el mandatario colombiano anunciara el viernes que haría varias modificaciones a su propuesta, retirando algunos de los puntos más polémicos, como el incremento del IVA a bienes y servicios. Muchos sostienen que esta medida afectará sobre todo a las clases media y baja, en un momento de dificultad económica por la pandemia del coronavirus.