Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó dos resoluciones sobre Venezuela: Una la impulsó el Grupo de Lima

Sobre la primera resolución, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que busca “estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y Venezuela. Tal como se lo expresó hace días el presidente Nicolás Maduro a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos es absoluto”.

Presentado por Irán, Siria, Turquía y Venezuela, el proyecto para fortalecer la cooperación en materia de DD.HH. y el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y la nación bolivariana fue aprobado con el voto de 14 países a favor, siete en contra y 26 abstenciones.

De acuerdo con el canciller venezolano, la aprobación de esta resolución se produjo a pesar de la “feroz presión” de Estados Unidos (EE.UU.) y sus “satélites” en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Mientras, cuestionó los votos de aquellas representaciones de países que se consideran defensores de los DD.HH., y sin embargo, no respaldaron la propuesta de fortalecimiento del trabajo en este ámbito entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela.

Asimismo, el titular agradeció en nombre del pueblo venezolano el apoyo ofrecido por los “Gobiernos libres y soberanos”, quienes respaldaron la Resolución con el único interés de que se continúe la cooperación en materia de DD.HH.

La aprobación de la Resolución para trabajar en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada representa para Venezuela la oportunidad de coordinar políticas que garanticen estos derechos, así como mostrar la verdad del país en este sentido. Además, podría contribuir a desterrar el tema de las violaciones de derechos como subterfugio para agresiones y políticas intervencionistas.

“La idea es que no que se agreda y se haga política intervencionista usando el pretexto de los Derechos Humanos”, acotó Arreaza en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Aprobada con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres países en contra, la resolución promovida por el Grupo de Lima busca mantener por dos años más la misión que investiga las supuestas violaciones de los DD.HH. en Venezuela.

