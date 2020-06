Gobierno activa 600 autobuses Yutong: Maduro ordena establecer política de mantenimiento preventivo

El Gobierno Nacional activó este martes casi 600 unidades de autobuses con el fin de fortalecer el sector transporte, a través de la Gran Misión Transporte, en medio de la situación de pandemia coronavirus Covid-19. «Son 591 unidades de transporte nuevas, con 25 puestos unas y 36 otras, y desde ya comienza el despliegue para todo el territorio nacional, es un servicio de profunda calidad cómodas y modernas», informó el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, desde la Planta de Ensamblaje de Autobuses Yutong.



Por su parte, la vicepresidencia de la República, Delcy Rodríguez, durante una jornada de trabajo con la Gran Misión Transporte, precisó que 1.033 unidades nuevas se incluyen para el sistema de transporte público, como parte de la cooperación entre China y Venezuela y que en esta fase se entregaron 591 en todo el país.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez explicó que se activaron en el estado Zulia 60 unidades, 40 en Carabobo, 40 al estado Bolívar, 37 en Aragua, 35 en Lara, 30 en Mérida, 30 en Táchira, 25 en Sucre, 100 unidades en Miranda y 120 en Caracas.

También se entregaron 20 en el estado Falcón, 20 en Portuguesa; en Anzoátegui, Monagas y Trujillo 20 unidades; 15 en Barinas, 15 más en Nueva Esparta, en Apure 12 unidades; 11 en Cojedes, 10 en Guárico, en Delta Amacuro otras 10 unidades; 30 en La Guaira, y 97 en la Gran Caracas entre rutas urbanas cortas.

«No hay un solo espacio del territorio donde no se haya entregado una unidad de transporte para aliviar el momento del país ante la pandemia», enfatizó Rodríguez durante una jornada de trabajo encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Política de mantenimiento preventivo

Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro orientó establecer una política de supervisión centrada en el sistema de transporte público. “La clave es el mantenimiento preventivo”, apuntó.

«Vamos a supervisar el mantenimiento de estas unidades que estamos poniendo en la calle. Yo soy autobusero, y siempre he dicho a todos los ministros de transporte que he tenido: la clave de todo sistema de transporte público es el mantenimiento preventivo. ¡Hemos fallado en el mantenimiento preventivo y correctivo! Y luego nos ha tocado rectificaciones para poder recuperar esa cantidad de unidades autobuseras. ¡Lo digo públicamente, para que nuestro pueblo sepa que no me dejo caer a coba!».

Enfatizó el Presidente que «hemos puesto miles de unidades autobuseras en las calles, y por falta de una política pública clara de mantenimiento preventivo y correctivo, salen de funcionamiento. Entonces la excusa es el bloqueo. ¡No! ¡No acepto excusas! Tiene que haber una política de mantenimiento supervisada por el propio ministro, por el equipo de viceministros y las empresas autobuseras. Tenemos que lograr el nivel de calidad de Metrobús. ¡El pueblo merece una buena calidad de servicio!».

En este sentido, instruyó a su equipo gubernamental iniciar las coordinaciones respectivas a escala regional y municipal en función de alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de servicio. “El pueblo merece la calidad en servicio. Coordinen con gobernadores y alcaldes para que logremos que la Gran Misión Transporte Venezuela haga la revolución que nuestro pueblo necesita en calidad y cantidad”, subrayó.

Tren Caracas

Desde los Patios y Talleres del Metro de Caracas, ubicado en Las Adjuntas, la clase obrera ferroviaria inició el proyecto “Tren Caracas”, destinado a la intervención y recuperación de trenes. Entre los resultados preliminares de la línea de producción de trenes repotenciados, destacan la fabricación de fusibles y zapatas de freno, así como la sustitución del cableado de cobre por aluminio.

Las labores de rehabilitación persiguen la reincorporación de 22 trenes del Metro de Caracas, que contarán con “una distribución más amigable para que los usuarios garanticen sus asientos”.

“Tendrán una nueva imagen para que los usuarios puedan conocer que fue un tren recuperado por sus trabajadores. Además contará con todas las condiciones: aire acondicionado, motores nuevos, todo con el esfuerzo que estamos haciendo”, destacó el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías.

Por su parte, el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, comentó que, como parte de la meta a cumplir de más de dos mil unidades incorporadas al transporte público a final de 2020, a través del Plan de Potenciación, se han reparado más de 200 unidades. «Tenemos que mejorar el transporte publico. Tenemos que inyectar unidades de transporte en las rutas para y mejorar la calidad de movilidad de nuestro pueblo», expresó el jefe de Estado venezolano.