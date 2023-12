Vehículos pesados tendrán restricciones de circulación

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó este viernes sobre la nueva Resolución 190, que establece que todos los vehículos de carga pesada y aquellos que trasladen productos inflamables, deberán transitar a una velocidad máxima de 45 km/h. Indicó que no podrán transitar de lunes a viernes en las horas picos, en particular entre las 6:00 y 9:00 de la mañana, y luego entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

Texto: Alba Ciudad y Agencias

Igualmente, deberán cumplir con el uso estricto del canal derecho.

“Estamos previendo sendos operativos de seguridad y verificación para garantizar el cumplimiento de la ley. En las horas pico no puede circular transporte pesado. De lunes a viernes no podrán transitar, desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m., y tampoco podrán transitar desde las 5 p.m. hasta las 7 p.m.”

Remigio Ceballos: Camiones y vehículos pesados tendrán restricciones durante asueto de navidad

“Todos los vehículos de transporte de materias peligrosas tienen que pasar por un procedimiento ajustado a la ley. Todos los vehículos serán chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes”, dijo en transmisión para Venezolana de Televisión.

Ceballos indicó que todos los vehículos deben pasar por un procedimiento ajustado a la ley. “Deben cumplir las leyes y el respeto a la autoridad”, indicó el funcionario.

Unos 155 mil efectivos de seguridad en diciembre

Por otra parte, Ceballos aseguró que unos 155 mil efectivos de seguridad entre Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y policías, trabajarán durante este mes de diciembre en todo el territorio nacional.

En ese sentido, precisó que estos funcionarios de seguridad se desplegarán, en coordinación con el Ministerio Público, en las principales arterias viales del país, entre esas, la Carretera Panamericana, la autopista Caracas-La Guaira, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Valencia-Puerto Cabello, entre otras.

“Es muy importante la prevención integral para la vida y la paz”, dijo.