¿Quién fue el Negro Primero y por qué se le dio su nombre a la operación que derrotó el más reciente intento de golpe de Estado? (+Libro)

Este 3 de mayo de 2020, las y los habitantes de Venezuela tuvieron que despertar con la noticia de que un grupo de mercenarios armados intentaron desembarcar en las costas del país con el fin de realizar acciones violentas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Era la llamada «operación Gedeón», que ya el pueblo venezolano conocía porque, cinco semanas antes, había sido develada con lujo de detalles por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Los paramilitares fueron rápidamente enfrentados por el Estado venezolano, que ejecutó la «Operación Negro Primero, Aplastamiento del Enemigo» con la cooperación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Bolivariana, la Milicia y las organizaciones populares. ¿Por qué se escogió ese nombre? ¿Quién fue el Negro Primero?

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

En la Operación Negro Primero, las fuerzas patriotas confrontaron a un primer grupo de mercenarios quienes, desembarcando en Macuto, abrieron fuego contra ellas. Seis fueron abatidos y cinco capturados.

Luego, un segundo grupo en otra lancha fue divisado y perseguido por un helicóptero de la Armada Bolivariana en las costas del estado Aragua.

Este segundo grupo de mercenarios se dirigió a las costas de Chuao, un pueblo cacaotero y turístico con una paradisíaca playa sólo accesible por mar, con una población de mayoría afrodescendiente. Allí, pobladores, funcionarios policiales y milicianos esperaron a la lancha, los detuvieron, amarraron y entregaron a las autoridades, en un hecho que es hoy aplaudido como un gran ejemplo de la cooperación entre movimientos sociales y las fuerzas de seguridad venezolanas en defensa de la soberanía del país ante una agresión extranjera.

Una emblemática foto, en la que un hombre afrodescendiente, pistola en mano, les da la voz de alto a los mercenarios en la lancha, se ha convertido en el símbolo gráfico de la victoria del pueblo venezolano, de la que sólo resta la captura de un tercer grupo de mercenarios que logró desembarcar.

El hombre que les da la voz de alto es un sargento segundo de la Milicia Bolivariana, miembro del Área de Defensa Integral (ADI) de Chuao, ZODI Aragua, y hoy es visto como un héroe popular del pueblo venezolano.

Pedro Camejo, conocido como El Negro Primero, es uno de los más destacados luchadores de la Independencia de la nación suramericana. Está tan arraigado en la cultura venezolana que grandes músicos, como Simón Díaz, Gualberto Ibarreto u Oscar D’León, le dedicaron la espectacular canción «El Negro y el Catire», con letra del destacado poeta y periodista Manuel Graterol Santander (Graterolacho, fallecido en 2010). Es una pieza para cantantes genuinos, que tienen una oportunidad única para demostrar el temple de su voz en el último verso: «Pero el catire lloró / Porque con el pecho abierto / El negro le dijo adiós. ¡Adiooooós, porque estaba muerto!».

La canción hace referencia a la legendaria relación entre José Antonio Páez («El Catire») y Pedro Camejo durante las batallas en la guerra de Independencia de Venezuela en el siglo XIX. «Se conocieron los dos, por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio. Mucuritas, el Yagual y las Queseras del Medio. Se metieron lanza en mano, repartieron sangre grito, el catire comandando y el negro de primerito».

Su apodo proviene del hecho de que él siempre era el primero en lanzarse a la batalla. Se cuenta que el general José Antonio Páez le increpaba diciéndole que se pusiera detrás de él, a lo que solía responderle: “Delante de mí, solamente la cabeza de mi caballo”. En los momentos de esparcimiento se divertían mucho con él, y sus chistes naturales y observaciones sobre todos los hechos que veía o había presenciado mantenían la alegría de sus compañeros.

El verso final de «El Negro y el Catire» hace homenaje al momento en el que muere Pedro Camejo, en plena Batalla de Carabobo el 24 de Junio de 1821, la que selló el destino de Venezuela como nación independiente. Camejo era integrante de uno de los regimientos de caballería de la primera división. Narra la revista Memorias de Venezuela (publicación del Centro Nacional de Historia): «En medio del di­fícil acceso de la vanguardia de ca­ballería a la llanura, bajo fuego nu­trido del enemigo, Páez vio venir en repliegue al Negro Primero. En res­puesta a su reproche, Pedro Camejo habría dicho: ‘Mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto’«.

El relato, que procede de la epopeya romántica Venezuela heroica de Eduardo Blanco (1881), ha quedado fijado en la memoria de las y los venezolanos desde aquel entonces.

La revista Memorias de Venezuela resumió en estos párrafos parte de lo que se conoce de la vida de Pedro Camejo:

Se presume que el negro Pedro Camejo nació en San Juan de Pa­yara, estado Apure, hacia el año 1790. Fue desde su nacimiento esclavo y llevó una vida humilde y de explotación. Sin formación ni condiciones que dignificaran su su­pervivencia, su vida se caracterizó por los trabajos forzados en la ha­cienda de Don Vicente Alonzo, su primero y único propietario.

Don Alonzo, temeroso del carác­ter rebelde y levantisco de Pedro Ca­mejo, lo envió al servicio de las tropas realistas. Las circunstancias, pues, lo obligaron a luchar contra el ejército republicano, hasta 1816. En una entrevista que tuvo con el Libertador en 1818, le confesó que su militancia realista estuvo animada por la am­bición de obtener los bienes de los propietarios patriotas, argumento con el cual Boves atrajo en 1814 a los sectores sociales tradicionalmente oprimidos por los mantuanos.

Páez en su autobiografía lo re­trata: “Cuando yo bajé a Achaguas después de la acción del Yagual, se me presentó este negro, que mis soldados de Apure me aconseja­ron incorporase al ejército, pues les constaba a ellos que era hombre de gran valor y sobre todo muy buena lanza. Su robusta constitución me lo recomendaba mucho, y a poco de hablar con él, advertí que poseía la candidez del hombre en su estado primitivo y uno de esos caracteres simpáticos que se atraen bien pron­to al afecto de los que los tratan. Admitirle en mis filas y siempre a mi lado fue para mí, preciosa adquisi­ción. Tales pruebas de valor dieron en todos los reñidos encuentros que tuvimos con el enemigo, que sus mismos compañeros le dieron el tí­tulo de “El Negro Primero”. Estos se divertían mucho con él, y sus chis­tes naturales y observaciones sobre todos los hechos que veía o había presenciado, mantenían la alegría de sus compañeros…”

Con el grado de Teniente, el Ne­gro Primero pertenecería al bata­llón de los Bravos de Apure, uni­dad conformada principalmente por llaneros de gran coraje e in­trepidez. Participó en la acción de las Queseras del Medio en 1819, cuando una pequeña fuerza de 150 llaneros y lanceros al mando de Páez, realizaron una acción táctica extraordinaria, logrando re­cibir como honor la Orden de los Libertadores.