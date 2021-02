Iban a colocar bombas en el Parlamento: Presentan testimonio de oficial de seguridad de AN capturado (+Video)

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este viernes nuevas evidencias sobre planes conspirativos que fueron develados recientemente contra el parlamento venezolano, con complicidad de factores de Colombia protegidos por la administración estadounidense. En rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo, Caracas, Rodríguez presentó el testimonio de Richard Grillet Álvarez, quien se desempeñaba como oficial de Seguridad en la División de Prevención y Control de Pérdidas de la AN, imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación en relación con el nuevo intento de violencia terrorista contra la recién instalada Asamblea Nacional.



«Hace días hicimos una denuncia sobre el atentado el pasado 6 de diciembre, fecha que querían poner una bomba y no permitir que se dieran las elecciones. Ahora hemos descubierto una nueva trama terrorista para atacar el Parlamento», refirió Rodríguez.

Iban a colocar bombas en el Parlamento: Presentan testimonio de oficial de seguridad de AN capturado

El diputado destacó que el pasado martes 26 de enero en horas de la tarde, Grillet pretendía asesinar a una gran cantidad de personas, a los diputados y diputadas que se encontraban en en las instalaciones de la AN, incluyendo a sus compañeros de trabajo, con tres explosivos de alta potencia por 5.000 dólares. Detalló que de las tres bombas, dos serían colocadas en el edificio José María Vargas, en la esquina Pajarito de Caracas, donde se encuentra la Comisión de la Defensa del parlamento y una en el hemiciclo de sesiones.

Grillet fue subdirector de la policía municipal del municipio Girardot, Maracay, estado Aragua, reveló en testimonio voluntario que fue reclutado por un agente de la CIA llamado Mariano José Ugarte Morillo.

«Recibí una videollamada dónde se veía a Mariano Ugarte acompañado de otra persona, un hombre de tez blanca y con marcado acento colombiano, me decía que estaba en Bogotá y que me quería proponer participar en acciones de sabotaje contra el Estado venezolano», confesó Grillet quien fue oficial de seguridad de la AN.

Grillet Álvarez fue reclutado para cometer acciones de desestabilización, sabotaje, colocación de explosivos y neutralización de una base de radares, detalló Rodríguez quien denunció que «no es la primera vez que desde Colombia vienen planes mercenarios».

Rodríguez señaló que la persona que estaba junto a Ugarte en la videollamada era un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Además del atentado a la AN, Grillet reveló que también se le pidió que atacará la base de radares ubicada en El Junquito, «facilitándole filiaciones fotográficas, satelital, mapas del lugar, croquis del camino y planos de las instalaciones, para neutralizar la base de radares», detalló Grillet.

El terrorista agregó que en enero de este año recibió otra llamada de Ugarte, para asignarle la misión de colocar tres cajas explosivas con panfletos en las inmediaciones del Poder Legislativo donde sesionan los diputados. Sin embargo, Grillet dijo que tenía mejor accesibilidad al edificio administrativo de la AN. «Dije que iba a colocar una en el piso 5, donde funciona la comisión de defensa de la Asamblea Nacional y otra en el piso 6, dónde funcionan otras comisiones», mientras que la tercera caja pretendía colocarla en las inmediaciones del Hemiciclo Protocolar.

Explicó que los panfletos hacían alusión a la «Operación Libertad 23 de enero».