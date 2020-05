Robert Colina fue uno de los abatidos en intento de incursión armada en La Guaira, confirmó Diosdado Cabello (+Fotos y video)

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este domingo que Robert Colina, alias Pantera, fue una de las 8 personas abatidas este domingo en un intento de incursionar por territorio venezolano a través de la ciudad de La Guaira, para generar acciones terroristas en el país que desemboquen en un golpe de estado. Hay dos personas capturadas. Un lote de armas importante fue decomisado y se hallaron vehículos listos en La Guaira para ejecutar acciones sobre instituciones y personalidades.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

En declaraciones desde el Palacio Federal Legislativo, Cabelló indicó que, además de Robert Colina, se identificó a una persona de apellidos Querales Sequera, «presumiblemente familiar de tres de los mercenarios de este grupo», en referencia a Antonio, Juvenal y Juven Sequera Torres, participantes en el intento de golpe de Estado del 30 de abril. Además, denunció que uno de los detenidos «es un narcotraficante, agente de la DEA, dicho por él mismo y demostrado por las operaciones que él hizo».

Señaló Cabello que se presume que no son los únicos que venían en la operación. Indicó que hubo un enfrentamiento y «no sabemos si hubo gente que se hundió o se fue nadando a otro lugar. Uno de los detenidos fue capturado de esa manera».

También indicó Cabello que fueron detenidos vehículos en tierra con «afustes» (mecanismos para instalar encima armas de fuego) sobre los cuales habían instalado ametralladoras. «Ellos tenían vehículos con afustes para montar ametralladoras arriba. ¿Qué creen que es esto? ¿ISIS?», dijo en referencia a los terroristas de Daesh (Estado Islámico), que usan técnicas similares en sus ataques en países del Medio Oriente.

Según información extraoficial de periodistas de sucesos, fueron detenidas seis camionetas en tierra, algunas con ametralladoras en su techo, así como numerosas municiones.

Puede hacer click en cualquier foto para agrandarla:

Cabello explicó que desde el vecino país les llegó información de inteligencia sobre un posible ataque al país por vía marítima, y en ese orden los organismos de seguridad del Estado venezolano estaba alertas. Subrayó que toda la traza de las lanchas por GPS indican que las mismas salieron de Colombia.

«Detrás de esta gente están quienes intentaron el ataque en 2018 contra la vida el Presidente Nicolás Maduro, y la acción liderada por Cliver Alcalá», y todas están coordinadas por el gobierno de EEUU y ejecutadas desde Colombia», indicó.

Resaltó el presidente de la Asamblea Constituyente que diferentes periodistas de oposición hicieron alarde en redes sociales de que sabían lo que iba a ocurrir en las próximas horas. También criticó que, en medio de la situación de pandemia mundial, el gobierno de Estados Unidos insistió a través de Elliott Abrams, hace pocos días, en decir que iba a haber una transición en Venezuela, y que iban a reabrir su embajada. «No se puede tomar a la ligera al imperialismo».

Diosdado Cabello se pronuncia sobre intento de incursión con lanchas desarticulado en La Guaira

En contexto

Robert Colina, alias Pantera, era una de las personas que dirigían campos de entrenamiento en la ciudad de Riohacha, Colombia, organizados por Clíver Alcalá, con el fin de entrenar grupos terroristas que ingresen al país para intentar atentados y acciones contra el gobierno venezolano, incluyendo al asesinato de personalidades.

Como se recordará, el pasado 23 de marzo, la policía de tránsito de Colombia decomisó un arsenal de armas en una carretera de ese país. Las armas incluían 26 fusiles de asalto, miras telescópicas y aparatos de visión nocturna.

El 25 de marzo, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que las armas iban dirigidas a campamentos de terroristas en Ríohacha, que entrenaban, con conocimiento del gobierno colombiano, para intentar una incursión paramilitar contra Venezuela y liderar acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Rodríguez denunció que el exmilitar venezolano Clíver Alcalá era uno de los organizadores de los campamentos, y que Robert Colina, alias Pantera, era uno de los jefes de los mismos; además, era la persona que iba a recibir las armas para luego intentar ingresar con ellas a Venezuela.

Rodríguez también identificó a Juvenal Sequera Torres (implicado en el intento del golpe del 30 de abril de 2019) como otro de los jefes de los campos de entrenamiento, junto a sus hermanos Antonio y Juven Sequera Torres. Cabello indicó que una persona de apellidos Querales Sequera habría sido identificada entre los terroristas de este domingo, y que posiblemente sería un familiar de éstos.

El 26 de marzo, Clíver Alcalá admitió en una entrevista telefónica a un medio privado de Colombia que el plan era cierto, que las armas decomisadas eran de su propiedad y que, efectivamente, eran para dar un golpe de Estado en Venezuela. Aseguró que el plan contaba con el conocimiento de asesores del gobierno estadounidense y que había un contrato con Juan Guaidó para su ejecución. Simultáneamente, el gobierno estadounidense publicó una orden de captura en su contra pidiendo 10 millones de dólares por su cabeza.

Pocas horas después, Clíver Alcalá se entregó a autoridades colombianas y fue llevado en un avión a Estados Unidos, en donde se encuentra actualmente. Guaidó negó tener conocimiento del plan, como era de esperarse.

Associated Press

El 1 de mayo, la agencia Associated Press (AP) emitió un artículo dando más detalles sobre el plan, asegurando que un exmilitar y exboina verde estadounidense, Jordan Goudreau, tres veces ganador de la Estrella de Bronce por acciones en Irak y Afganistán y dueño de una empresa de seguridad llamada Silvercorp USA, asesoraba en el intento de golpe. Según analistas, el artículo busca más bien hacer creer a sus lectores que los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y el diputado Juan Guaidó supuestamente no tenían nada que ver con los intentos de golpe de Estado organizados por Alcalá, y en particular, con las acciones inminentes de Robert Colina.

Al respecto, Cabello leyó una nota en su rueda de prensa: «Sale una nota de otro grupo, CNW, diciendo que la nota de AP fue lanzada en el momento justo porque los restos del grupo de Alcalá continuaron con su plan, incluyendo los vehículos blindados y los mismos equipos detenidos en el envío en Colombia«. Opinó Cabello que «ahora quieren lavarle la cara a AP. Está muy claro que, detrás de esto, está Estados Unidos, Colombia y el narcotráfico».