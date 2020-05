Presidente Maduro confirmó la captura de otros 4 mercenarios involucrados en intento de golpe de Estado (+Video)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó la captura de otros 4 mercenarios involucrados en el intento de incursión e invasión de grupos paramilitares por las costas venezolanas, iniciado el pasado 3 de mayo. Señaló que «el Escudo Bolivariano sigue activo para combatir cualquier otro intento por desestabilizar el país». Uno de ellos fue capturado en la población aragüeña de Cepe por los pobladores, y manifestó ser encargado del traslado de los atacantes desde la Alta Guajira de Colombia a territorio venezolano.

Texto: Alba Ciudad y AVN

En una rueda de prensa con medios internacionales realizada a través de videoconferencia, el Jefe de Estado agradeció la moral combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del pueblo bolivariano, que demostraron que el Escudo Bolivariano ha funcionado. En particular agradeció a los habitantes de Cepe y Puerto Maya (estado Aragua) y Carayaca (estado La Guaira) por sus labores recientes.

En horas de la noche de este martes fue capturado en la población de Cepe (cerca de Chuao, estado Aragua) otro participante en la operación que, al parecer, cumplía funciones como maquinista de la segunda embarcación que participó en la incursión armada de Macuto, estado La Guaira, el pasado domingo.

«Gracias a la unión cívico-militar-policial, en horas de la noche se logró capturar en la población de Cepe a otro mercenario que cumplía funciones como maquinista de la segunda embarcación que participó en el desembarco de Macuto», informó este miércoles la Redi Central (Región Estratégica de Defensa Integral) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su cuenta en la red social Twitter.

En un video difundido en redes sociales, el capturado señala responde al nombre de Rosmel Edecio Méndez y es mostrado junto a pobladores de Cepe, quienes lo capturaron para entregarlo a las autoridades. Él afirma que se entregó voluntariamente al pueblo de Cepe, que está involucrado en el golpe de estado, que su trabajo era el traslado de la gente desde la Alta Guajira de Colombia a territorio venezolano.



URGENTE | Fueron los pescadores de la población costera de #Cepe, en el estado #Aragua, quienes detuvieron a Rosmel Edecio Méndez Morales, presunto implicado en la frustrada #OperacionGedeon. Según su testimonio: era quien condujo a complotados desde la Goajira pic.twitter.com/S5iJJzBoSF — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) May 6, 2020

El domingo pasado en la madrugada, en la costa del estado de La Guaira fue neutralizada por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) una incursión paramilitar terrorista proveniente de Colombia, con el respaldo de los gobiernos del país neogranadino y de Estados Unidos.

Según las investigacionees del gobierno venezolano, la incursión se trató de una acción dirigida por una empresa o «contratista» estadounidense, llamada Silvercorp USA, participación o apoyo de agentes de la Administración para el Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés) y del narcotráfico, vinculados con el extremismo opositor venezolano, con la intención de derrocar al Presidente Nicolás Maduro.

El Mandatario Nacional destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien todos los días recibe un reporte sobre Venezuela, esta semana dijo que no sabía nada de la incursión marítima que se frustró el pasado fin de semana en costas del país. «Esi mposible que Trump no supiera lo que pasó este fin de semana en Venezuela. Mike Pompeo dijo que no han tenido participación directa, pero, ¿han tenido participación indirecta?», se preguntó el presidente Maduro.

El 26 de marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el narcotráfico y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Washington acusó a Maduro de dirigir el presunto cartel de los Flores y anunció que ofrecería una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura.

A partir de estas declaraciones, comenzó el objetivo de preparar a la opinión pública para cualquier suceso violento que pudiera ocurrir.

Hace dos días, el exmilitar estadounidense Jordan Goudreau, quien se atribuyó la responsabilidad sobre dos grupos que incursionaron a Venezuela a través de las costas de Macuto (La Guaira) y Chuao (Aragua) como parte de la denominada «Operación Gedeón”, aseguró que, pese a las detenciones de varios de sus hombres, la operación continuará. En una conversación con Bloomberg, el norteamericano confirmó que esos grupos tenían el objetivo de capturar y derrocar al mandatario venezolano.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que su Gobierno no tiene ninguna responsabilidad sobre la incursión marítima en Venezuela.