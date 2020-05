Estiman que el primero de los buques iraníes con combustible llegue a aguas venezolanas este sábado

Este sábado estiman el arribo a Venezuela de los cinco buques cisternas con combustible provenientes de la República Islámica de Irán para abastecer la demanda interna de gasolina, como parte de los convenios de cooperación entre ambas naciones. Al ingresar en aguas jurisdiccionales venezolanas y tras pasar la frontera marítima con Trinidad y Tobago, serán escoltados por fragatas de la Armada Nacional Bolivariana y aeronaves de la Aviación Militar Bolivariana hasta anclar en las costas del país. “Durante cuatro días estarán navegando (hacia puerto) custodiados hasta descargar el combustible”, precisó la corresponsal de la cadena Telesur, Madelein García, en un audiovisual publicado en las cuentas en redes sociales del canal de noticias.



En dicho audiovisual, García mostró los buques de la Armada Venezolana que partieron desde la base militar de La Orchila para escoltar a los buques iraníes. Indicó que se estima que este sábado a las 7 de la noche llegue el primero de los buques a aguas venezolanas.

Con el cargamento de combustible, que recorrió más de 12 mil kilómetros durante unas tres semanas aproximadamente, Irán exportará por primera vez gasolina a América Latina, a propósito de la alianza entre la nación persa y Venezuela. Esto busca abastecer la demanda en medio de las medidas coercitivas e ilegales que impone el gobierno de Estados Unidos contra el país, en su plan continuado para deponer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esta política exterior de la administración de Donald Trump, que también pesa sobre Irán en el intento de Washington por provocar el derrocamiento de gobiernos no afines a su hegemonía, ha mermado la capacidad de producción en Venezuela.

#ENVÍDEO | La llegada de estos buques desde #Irán 🇮🇷marca un hito histórico, es la primera vez que el país asiático exporta combustible a #AméricaLatina El ejercicio de seguridad durará mientras los navíos se encuentren en territorio venezolanohttps://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/C5xAodcECg — teleSUR TV (@teleSURtv) May 23, 2020

Los cinco buques denominados Fortune, Petunia, Forrest, Faxon y Clavel tienen una capacidad para transportar miles de barriles de hidrocarburos y productos derivados.

El gobierno de Estados Unidos (EEUU), por su parte, amenazó que impediría el arribo y en ese orden, el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió a la administración Trump que cualquier acción contra los barcos tendrá consecuencias. «Si Estados Unidos causa algún problema a nuestros buques petroleros en el mar Caribe o en cualquier otra parte del mundo, se topará con problemas», declaró el líder, reseñado por Xinhua.

En ese contexto, también el embajador persa ante la República Bolivariana, Hoyatolá Soltani, defendió la exportación iraní al país en respuesta al intento de EEUU de impedir el envío de gasolina, cita Hispantv. “Pueden sancionar lo que quieran. Irán avanza”, dijo el diplomático residente en la capital venezolana, al tiempo que resaltó que el gobierno estadounidense recurre a falsas noticias para materializar los objetivos contra ambas naciones.

También el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami,enfatizó que no tolerarán ninguna intromisión o acto de piratería de EEUU contra los petroleros. “Nuestra política está completamente clara y ya declaramos con claridad que no toleramos ninguna intromisión. Los estadounidenses y los demás están al tanto de que nosotros no dudaremos definitivamente en reaccionar ante este asunto. Si se intensifican y continúan las molestias, sin duda, se enfrentarán a una respuesta firme”, enfatizó el oficial.

En 2009, el gobierno del presidente Hugo Chávez exportó a Irán 20 mil barriles diarios de gasolina en medio del déficit de combustible que sufría para ese entonces la nación persa, reseñó la cadena libanesa Al Mayadeen.