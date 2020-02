Coronavirus: Preguntas virales y respuestas terapéuticas, por el Dr. Miguel Alfonzo

Durante el fin del 2019 y el comienzo del 2020, se reportan múltiples casos de huma-nos infectados por un nuevo coronavirus vinculado inicialmente con el mercado mayorista de mariscos de Huanan (Sur de China) en Wuhan, China.

Autor: Dr. Miguel Alfonzo para la revista Los Ojos de la Ciencia

A las 9.00 am del 07 de enero (2020), el agente causante de la misteriosa neumonía fue identificado como un nuevo coronavirus mediante intensas investigaciones etiológicas y de secuenciación por al menos cinco laboratorios independientes de China, y se le denominó oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como 2019-nCoV, (the new coronavirus in 2019)(1).

Eso significa que muchas personas no han tenido la oportunidad de desarrollar inmunidad natural suficiente contra este nuevo coronavirus, una consideración importante ya que las vacunas tardan años en desarrollarse. Sin embargo, surgió una noticia reciente que China ya está en plena investigación desarrollando la vacuna contra 2019-nCoV.

Los coronavirus (CoVs) son importantes patógenos de humanos y vertebrados. Ellos pueden infectar el sistema respiratorio, gastrointestinal, hepático y el sistema nervioso central de humanos, ganado, aves, murciélago, ratones y muchos otros animales (2-4).

Desde los brotes del severo síndrome agudo respiratorio (SARS, siglas en inglés) en el 2002 y el Síndrome Respiratorio del Este Medio (MERS, 2012), la posibilidad de la transmisión de CoVs desde animales a humanos ha sido probada(5,6).

En años recientes, nuevos coronavirus han emergido periódicamente en diferentes regiones alrededor del mundo. El SARS-CoV ocurrió en el 2002, del cual se reportó 8.422 personas infectadas y causó 916 victimas mortales a nivel mundial durante la epidemia. En el caso de MERS-coV (2012) provocando 1.401 personas infectadas, de las cuales, 543 murieron (~39%) (7-9).

En el caso del brote del 2019-nCoV, ha desencadenado en muchos de los enfermos un brote de neumonía, provocando, al menos, 259 muertos y han elevado cerca de 11.800 el número de infectados a la fecha de edición de este artículo (01 de febrero). Aunque la mayor parte de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan (en China), el virus ha salido de China y ya ha llegado a países como Tailandia, Japón, Corea del Sur, EEUU, Francia o Alemania.

¿Deberían los venezolanos entrar en pánico por el coronavirus de China? Para responder esta interrogante, a continuación señalaremos una serie de preguntas con sus respectivas respuestas que van ayudar a tener un contexto general de esta nueva infección, cuya propagación es más lenta que la mediática internacional.

1. El coronavirus se contagia con estornudos

CIERTO. La enfermedad se puede contagiar de persona a persona, mediante gotas al toser o estornudar. Recientemente se ha sabido que también se contagia durante la fase de incubación, mientras la persona todavía no ha desarrollado los síntomas.

2. Se puede contagiar mediante paquetes que vengan de China

FALSO. Los virus se propagan por contacto humano. Según la comunidad médica, actualmente no hay datos de que el coronavirus pueda transmitirse a través de artículos de uso común debido a la sensibilidad del patógeno a los cambios ambientales. Los virus siempre requieren que haya algún tipo de contacto con el ser vivo infectado o sus secreciones, tenga ese ser vivo o no los síntomas.

3. La enfermedad se está expandiendo

CIERTO (con matices). Especialistas en enfermedades infecciosas prevén que la tasa de infección presentada hasta ahora, no puede considerarse una epidemia (ver figura 1). La semana pasada el MPPS sacó un comunicado oficial sobre el tema y asegura que el sistema sanitario venezolano está preparado para hacer frente al virus, por lo que han transmitido un mensaje de tranquilidad (ver recuadro con el comunicado).

4. Se puede curar con paracetamol

FALSO. No hay vacuna ni tratamiento antiviral para el coronavirus. Solo se tratan sus síntomas, con paracetamol o ibuprofeno e hidratación en casos leves.

En casos graves, se realiza un soporte hemodinámico y/o respiratorio. Asimismo, los antibióticos tampoco son efectivos, pues tan solo sirven contra las bacterias, no los virus.

5. La sintomatología es como la de la neumonía

CIERTO. Los síntomas más comunes de este coronavirus son similares a los de la neumonía, por eso se le llama la “neumonía china”. Incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y sen-sación de falta de aire.

6. Se puede evitar el contagio

CIERTO. Este virus se transmite por vía respiratoria a través de pequeñas gotas respiratorias y por el contacto estrecho con las secreciones infectadas. Por eso es importante mantener una buena higiene de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, cocinar completamente la carne y los huevos y evitar, dentro de lo posible, el contacto con personas que tengan síntomas como tos y estornudos.

El período de incubación de la enfermedad es de entre dos días y un máximo de 14 días.

7. ¿Qué grado de mortalidad tiene?

Según los datos de IRTA, la mortalidad del nuevo coronavirus es del 1,5 %, pero depen-de de cómo evolucionen los casos. Por ahora, el “2019-nCoV” se puede considerar menos agresivo en sus consecuencias, comparado con el SARS y el MERS.

Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Han manifestados los funcionarios chinos que la mayoría de las muertes relacionadas con el coronavirus hasta la fecha han sido en individuos que tenían al menos 50 años con problemas médicos subyacentes o sistemas inmunes debilitados.

Afortunadamente, el virus parece causar sólo síntomas menores, como fiebre y dificultad para respirar, en personas jóvenes y saludables.

“Todavía no tenemos evidencia que sugiera que esto sea más virulento que la gripe que se ve en Estados Unidos cada año”, dijo el Dr. Michael Mina, investigador de epidemiología en Center for Health Security en el Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “La mayoría de las personas, con la atención médica adecuada, estarán bien” (prensa Los Angeles Times)

Datos estadísticos de la tasa de muertes e infectados por el virus 2019-nCov. De hecho, es posible que cientos o incluso mi-les de personas en China y otros lugares hayan sido infectadas, pero tuvieron reacciones tan leves que nadie se dio cuenta, dijo el Dr. Tom Inglesby, director del Center for Health Security en el Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Algunos podrían haber luchado contra el virus sin mostrar ningún síntoma externo.“Es demasiado pronto para saberlo”, señaló Inglesby. “A menudo, en los nuevos brotes, los casos más graves se reconocen primero”, y eso puede dar lugar a una imagen sesgada de cuán peligroso es realmente el virus.

8. ¿Cómo se previene?

Entre los consejos divulgados por los medios estatales chinos y la OMS están el uso de mascarillas, usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda, lavarse las manos de manera frecuente, evitar las aglomeraciones, y acudir al médico tan pronto se identifiquen los síntomas.

Referencias