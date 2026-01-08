Presidenta encargada anuncia obras para reconstrucción tras agresión criminal de EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves obras de recuperación de infraestructura en Caracas y tres estados cercanos a la capital, tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero, que afectaron zonas civiles y militares, dejando un saldo de 100 personas asesinadas. En videollamada con funcionarios regionales y representantes de comunas, la mandataria lideró un despliegue del «Obratón» para restaurar las zonas dañadas y consolidar los servicios esenciales.

Texto: Telesur

«Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano, y aquí el pedido es para todos, (…) a sumar en una sola dirección, que es Venezuela», señaló Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La presidenta encargada calificó la acción del pasado 3 de enero como una «agresión ilegal» y «vil», que motivó la movilización de recursos. En este sentido, hizo un llamado a la unidad nacional «a sumar en una sola dirección, que es Venezuela».

Delcy Rodríguez dirige inauguración de obras ("obratón") en todo el país, 8 de enero de 2026

Según las autoridades venezolanas, los ataques de fuerzas estadounidenses afectaron instalaciones militares, el sistema eléctrico nacional y de salud, así como viviendas de civiles y espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Además, durante esta incursión que violó la soberanía de Venezuela, el presidente legítimo Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, fueron secuestrados ilegalmente por fuerzas especiales estadounidenses.

La noche del miércoles, Rodríguez alertó que el país vive momentos «muy delicados» y convocó «a todos los factores políticos» a «sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y el fascismo en Venezuela» y «la herida que dejó muy profunda» el ataque del sábado. Asimismo, instó a «trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz y de tranquilidad en soberanía para garantizar el futuro».

Según cifras oficiales, al menos cien personas, entre civiles y militares, incluyendo 32 cubanos, fallecieron durante los ataques. Mediante las obras anunciadas, el Gobierno Bolivariano enfatiza su compromiso con la pronta recuperación y el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas, priorizando el bienestar de la población venezolana.