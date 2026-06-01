Habilitarán plataforma 0800-Extorsión para combatir “matraca” de policías, jueces y fiscales

“Quiero hacer un anuncio para hacer justicia: quiero y le he pedido al equipo una línea, una plataforma tecnológica 0800-Extorsión, porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano; no es justo que fiscales honestos paguen por fiscales que cobran al ciudadano; no es justo que jueces honestos paguen por igual por los jueces que extorsionan a los ciudadanos. No es justo”, manifestó ante cientos de personas en un evento realizado en el Coliseo de Petare, en el municipio Sucre, estado Miranda.

Destacó que quiere hacer justicia por las y los funcionarios honestos de Venezuela, entre los que mencionó a policías, jueces y fiscales.

Lanzamiento de la consulta nacional por el Sistema Judicial Penal, 1 de junio de 2026

“Quiero acabar con la matraca y la extorsión. Se acabó. ¡Ya basta! El pueblo venezolano lo pide, y yo pido la colaboración de nuestro país. Pido la colaboración de los organismos involucrados. Ya basta de manchar la dignidad de organismos, de instituciones que han dado lo mejor de sí en los peores momentos de la violencia política contra Venezuela”, indicó, al tiempo que recordó que quienes han puesto “su pecho frente a la violencia” son, en su opinión, los funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señaló que ese distingo y honor heredado del Ejército Libertador, debe cuidarse y preservarse.

Contó que ella era una joven abogada y veía llegar a profesores; pero los veía llegar con maletas de dólares a los tribunales, para entregarlo a los jueces. “Esas instituciones han venido depurándose”, dijo.

Agregó: “Tenemos que, de verdad tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela. A la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta República. Necesitamos una justicia que siente las bases verdaderas, para que cuando se sacuda, como sé que intentarán sacudir la estabilidad, la tranquilidad y la paz de Venezuela, el Estado venezolano este al frente, digno, moral en alto y con profesionales íntegros que defiendan a Venezuela”.

Indicó que la tarea de la Reforma de la Justicia Penal no la ve difícil, por lo que pidió dar el paso. Llamó a ir sector por sector, a escuchar las propuestas en el marco de la Gran Consulta Nacional. “Vamos al diálogo por la justicia venezolana”.