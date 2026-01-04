El Presidente Maduro y su esposa siguen secuestrados: Fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos en un operativo que implicó el bombardeo a varias ciudades de Venezuela, fue trasladado este sábado en la noche a un centro de detención federal en Brooklyn, Nueva York, luego de haber pasado por una oficina de la DEA (Administración de Control de Drogas) en esa misma ciudad, según informan medios estadounidenses que cubrieron el traslado en vivo y directo. Parte del traslado se hizo en una caravana de vehículos fuertemente custodiada, y otra parte en helicóptero.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El Presidente venezolano, junto a su esposa Cilia Flores, Primera Dama de Venezuela, fueron trasladados inicialmente en avión al Aeropuerto Internacional Stewart, en el condado de Orange, estado de Nueva York, según los medios.

(Foto por Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)

Bajó del avión acompañado de una gran cantidad de agentes de la DEA, según videos que circulan en redes sociales. Vestía un pantalón negro, una franela azul manga larga con capucha, sandalias y medias.

Maduro, con su buen humor, dijo en un momento “Happy New Year”.

En uno de los videos difundidos por periodistas en redes sociales también se ve a su esposa, Cilia Flores. En este video afirmó: “Estoy herido” mientras cojeaba y caminaba con dificultad.

Luego, se vio un traslado en helicóptero, que según los medios tendría por objetivo trasladarlo al Metropolitan Detention Center en Brooklyn.

