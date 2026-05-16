Delcy Rodríguez se reunió con representantes del Banco Mundial

Este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del Banco Mundial (BM), encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, según información de prensa presidencial.

Texto: Últimas Noticias

Esta actividad marca un paso estratégico para la estabilización y el desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales, la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

Vale acotar que este encuentro con el Banco Mundial se produce tras el reciente anuncio del pasado 16 de abril, en el cual la presidenta (E) informó la reanudación de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con estas acciones, el país recupera plenamente su representación ante estos organismos internacionales, de los cuales es miembro histórico desde el año 1946.

Con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada, abierta al mercado global y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

En este sentido, es relevante mencionar que la comitiva que asistió por parte del Banco Mundial estuvo integrada por: Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe; Shireen Mahdi, gerente de Política Económica para la región; y Oscar Calvo González, director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe.

En representación del Gobierno Nacional, estuvieron presentes en el encuentro: Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía; Anabel Pereira, ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas; y Christiam Hernández, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez estrecha la mano de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Foto: Prensa Presidencial

Tras la reunión, se informó a través de un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Economía que las conversaciones entre las autoridades se realizaron “en un ambiente cordial y constructivo”, permitiendo a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los avances económicos recientes en Venezuela.

Igualmente, se precisa en el texto que el Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial coincidieron en la importancia de profundizar este diálogo y acordaron continuar trabajando conjuntamente.

A continuación, el texto completo del comunicado: