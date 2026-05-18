Presidencia lamentó fallecimiento de Carmen Teresa Navas: “Se informará al país de manera amplia” investigaciones sobre su hijo

La Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado este lunes en la noche, lamentando profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026, e informando que, desde que se conoció la denuncia sobre su hijo, Víctor Hugo Quero, la Presidenta encargada “ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido”, solicitando la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes”, señala el texto.

A continuación, el comunicado íntegro:

República Bolivariana de Venezuela Comunicado La Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia sobre el caso de su hijo Víctor Hugo Quero, la Presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes. Caracas, 18 de mayo de 2026

La señora Navas se hizo conocida por la continua búsqueda de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, quien había sido detenido el 3 de enero de 2025. La señora, entrevistada en febrero de 2026 por varios medios de comunicación, afirmó que, desde su detención, no había podido hablar con su hijo y no sabía en dónde estaba, aún cuando había visitado varios centros penitenciarios.

El pasado 7 de mayo de 2026, el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios informó que Víctor Hugo Quero Navas había muerto en el Internado Judicial Rodeo I el 24 de julio de 2025 “por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Su muerte no había sido informada a sus familiares porque presuntamente “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”, según el comunicado.

Ese mismo día 7 de mayo, el Ministerio Público informó el inicio de una investigación, solicitada también por la Defensoría del Pueblo, que el día 3 de mayo había recibido a la Sra. Navas. El día 8, el cuerpo de Quero Navas fue exhumado por los cuerpos de investigación, según informaron medios internacionales. Fue identificado por la señora Navas y se le hizo una autopsia, para luego hacerse un sepelio privado en el Cementerio del Este.

El 17 de mayo, se conoció del fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, de 81 años.