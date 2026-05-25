Gobierno nacional y UCV avanzan en recuperación del Hospital Clínico Universitario

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El Gobierno nacional registró un 75% de avance en la recuperación integral del Hospital Clínico Universitario de Caracas (HUC). En el marco del 70.° aniversario de la institución, la Presidenta (E) Delcy Rodríguez entregó un innovador quirófano robótico y la nueva Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva. La actividad contó con la presencia del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, y la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán.

Texto: Prensa Mippci / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el evento, la Presidenta (E) Delcy Rodríguez destacó la vanguardia tecnológica del recinto asistencial. «El Hospital Clínico Universitario de Caracas, su comunidad académica, sus trabajadores, sus médicos, sus estudiantes, se convierte en el centro piloto de la tecnología médica en Venezuela. No solamente con la robótica, sino también con la incorporación de la inteligencia artificial, con un sistema de conectividad que va a permitir, desde el propio hospital, el manejo de las historias médicas, la asignación de citas y un modelo que luego pretendemos replicar en el resto de los hospitales del país», afirmó.

Este proceso de modernización integró herramientas de inteligencia artificial para la gestión administrativa y médica del hospital. El Gobierno nacional y la UCV avanzaron en la recuperación del Hospital Clínico Universitario, un logro que la Presidenta (E) Delcy Rodríguez destacó por el trabajo conjunto con la ministra Ana María Sanjuán. En este sentido, reconoció la articulación con las autoridades universitarias, la vicepresidenta sectorial Isabel Iturria y el director del centro, Dr. Luis Lira.

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