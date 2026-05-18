Delcy Rodríguez inaugura Ciudad del Emprendimiento en la Comuna Cacique Tiuna y se refiere a la deportación de Alex Saab

Este lunes, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró durante la inauguración del espacio socio-productivos, en el Urbanismo «José Rafael Núñez Tenorio» de la Comuna Gigante Cacique Tiuna, que, en la deportación de Alex Saab, “el interés principal es Venezuela”.

Texto: Mippci, Alba Ciudad y Prensa Presidencial

“Yo quiero decirle a Venezuela, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas: cualquier decisión que asuma el gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela. Cualquier decisión en lo adelante, y que hemos tomado desde que asumimos luego de lo que fue el 3 de enero, ha sido por interés de Venezuela, defender a Venezuela. No hay otra consideración”.

Delcy Rodríguez sobre deportación de Alex Saab: Son asuntos de él con Estados Unidos

“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales”. Reiteró que “el pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. No pensamos en otra cosa que no sean los intereses y los derechos de Venezuela; proteger a nuestro país, garantizar la tranquilidad, la paz, el desarrollo, el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizar la esperanza de nuestro pueblo”.

“Mi llamado siempre es al trabajo. Que si hay fuerzas oscuras, que si hay fuerzas mezquinas, que si hay quienes intentan detener el buen curso del pueblo venezolano, (que) se imponga siempre el bien, y es el bien de nuestra patria y es la función mancomunada de un pueblo destinado a tener un gran desarrollo y a ser una gran potencia”, dijo la Presidenta encargada.

Inaugura Ciudad del Emprendimiento en la Comuna Cacique Tiuna

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo comunal y la economía local, Rodríguez inauguró este lunes espacios socio-productivos en la nueva «Ciudad del Emprendimiento». El complejo está ubicado en el Urbanismo «José Rafael Núñez Tenorio» de la Comuna Gigante Cacique Tiuna, en Caracas, donde lideró el tradicional corte de cinta y un recorrido formal en compañía de autoridades del gabinete ejecutivo, líderes comunitarios y productores de la zona.

Esta nueva infraestructura comercial está conformada por un complejo de 23 locales que dinamizarán la economía territorial con precios justos para la comunidad. Entre los establecimientos habilitados se encuentran espacios para el abastecimiento esencial de alimentos, charcutería y proteínas; tiendas de textil y calzado de manufactura nacional; locales de servicios generales como ferretería y papelería; así como una farmacia comunitaria y un centro de estética destinados a promover la salud y el bienestar de los habitantes del sector.

Además del impulso económico, el despliegue contempló la entrega del Consultorio Popular «José Rafael Núñez Tenorio», un espacio totalmente dotado y recuperado para garantizar atención primaria de salud gratuita y de calidad a las familias del urbanismo. Asimismo, se inauguró una Sala de Autogobierno diseñada para que el Poder Popular organizado debata, planifique y consolide sus proyectos comunales, reafirmando el compromiso del Gobierno nacional con el encadenamiento productivo y el desarrollo sostenible desde las bases.

Delcy Rodríguez inaugura 23 espacios socioproductivos en Los Símbolos

Anuncian segunda Consulta Popular Nacional para el 12 de julio

Por otro lado, Delcy Rodríguez anunció la convocatoria para la segunda consulta popular nacional.

Durante el encuentro con las fuerzas productivas, la mandataria encargada subrayó el carácter inclusivo y democrático de esta convocatoria al manifestar: “Quiero anunciar que la segunda consulta popular se llevará a cabo el 12 de julio. Entonces todos a prepararnos para esta consulta nacional. Será abierta entre las siete transformaciones, cualquier área, cualquier proyecto de las siete transformaciones”.

Este importante proceso electoral y participativo, que da continuidad a los proyectos ejecutados tras la primera consulta del pasado 8 de marzo, se encuentra cobrando un nuevo impulso metodológico bajo las directrices de las siete transformaciones impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

El mecanismo busca consolidar la descentralización y el protagonismo popular al permitir que las bases postulen y elijan de forma directa los proyectos prioritarios para el desarrollo económico y social de sus propios entornos geográficos.

La jornada contará con una histórica ampliación de los sectores participantes, incorporando formalmente a 120 mil juntas de condominio y 15 mil asociaciones de vecinos de vivienda de todo el territorio nacional, robusteciendo así el tejido de los proyectos comunales y comunitarios existentes.