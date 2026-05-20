Delcy Rodríguez inició Peregrinación Nacional Económica Productiva: El costo de las sanciones es muy alto para el país

La denominada Gran Peregrinación Nacional Económica Productiva se inició este martes en el estado Bolívar, donde la presidenta encargada Delcy Rodríguez, realizó una visita a la Corporación Conductores de Aluminio del Caroní (Cabelum), empresa adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta encargada explicó que esta etapa de peregrinación es para ir al corazón de la Venezuela productiva en todos los niveles, desde la economía industrial, a la economía del emprendimiento, a la economía local y comunal.

“Vamos al corazón productivo de Venezuela con un mensaje muy claro, que es nuestro poder de resistencia inspirado en nuestra doctrina bolivariana. Vamos caminando juntos para hacer justicia a Venezuela por lo que ha significado el bloqueo criminal a nuestra patria. Hemos avanzado a través del diálogo diplomático para que nuestra economía no esté maniatada, pero nuestro objetivo estratégico como país debe ser estar libre de sanciones”.

Delcy Rodríguez inicia peregrinación en el Estado Bolívar contra las sanciones, 19 mayo 2026

Rodríguez insistió en la lucha y la resistencia que el pueblo venezolano ha tenido en todos estos años. “El pueblo de Venezuela alza una sola voz y esa voz lo que dice es: ‘¡ya no más sanciones para Venezuela!’. Piden cesar el bloqueo contra Venezuela. No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejercen un control indebido sobre nuestras industrias, que ejercen dificultades para que los sectores productivos, tanto públicos como privados, puedan desarrollarse ampliamente. Venezuela tiene derechos y por eso yo he dicho que tenemos que hacer justicia”, sentenció.

El costo de las sanciones es muy alto para el país

La presidenta destacó las cifras de crecimiento económico que el país ha alcanzado en los últimos 5 años, a pesar de las sanciones, del bloqueo, por lo que exhortó a los trabajadores presentes y al país a «imaginar lo que sería capaz de hacer Venezuela sin sanciones, y que podamos dar lecciones a quienes pidieron bloqueo contra Venezuela, a quienes pidieron perversamente hacerle daño a nuestro pueblo», expresó.

Destacó que a pesar de sus llamados a la convivencia política pacífica desde la diversidad, el costo que ha pagado la República, «producto del extremismo y de quienes todavía mantienen que deben existir sanciones contra Venezuela, es muy alto para nuestro país. Ha sido muy alto para nuestros abuelos, para nuestras niñas, nuestros niños, para la juventud, para todo el pueblo en general, tanto para el sector público como para el sector privado».

A su juicio, la experiencia de Cabelum, sus avances y crecimiento, es un ejemplo de cómo el país está avanzando, cómo se está diversificando, pasando de una economía rentista petrolera, a incorporar una economía extractivista, «que era tomar nuestras riquezas en materia prima y sacarlas del país. Hoy esa materia prima no solamente tiene el componente de la exportación, sino que también se transforma en valor para las industrias en Venezuela, para el sector eléctrico, para el sector de los hidrocarburos. Se trata de generar cadenas de valor», dijo.

Rumbo a la segunda consulta popular

Rodríguez también anunció la donación de conductores para las comunas para que puedan ejecutar los proyectos que fueron seleccionados en la primera consulta y recordó que el próximo 12 de julio se desarrollará la segunda consulta popular del año

“Seguimos por el camino de la democracia participativa, de la democracia protagónica del pueblo, el poder popular es el verdadero poder de Venezuela, que no podrán jamás con el poder del pueblo de Venezuela”, sentenció.

La presidenta encargada también exaltó el poder del pueblo unido en defensa del país. «Cuando hablamos de invencible, de indestructible, hablamos del poder de un país, de un pueblo que en unión nacional defiende su patria, que en unión nacional defiende a su territorio, que en unión nacional defiende el derecho a la paz y a la tranquilidad. Nosotros seguiremos dando la batalla en todos los espacios por defender nuestra integridad territorial»

Seguidamente, insistió en la importancia de que todos los venezolanos se incorporen a esta segunda etapa de la peregrinación por la Venezuela productiva. “Vamos al corazón productivo en todo nuestro territorio nacional. Vamos al conuco, vamos a la siembra, vamos a la agroindustria, vamos a la industria, vamos a ver las grandes potencialidades que tenemos como país y que tenemos el objetivo estratégico de liberarlo para siempre de sanciones que buscan hacerle daño a nuestra patria”, dijo.