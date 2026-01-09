Delcy Rodríguez encabezó homenaje a caídos y mártires del ataque estadounidense del 3 de enero

La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves un solemne acto de ascensos y condecoraciones en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas, para honrar la memoria y el sacrificio de soldados y ciudadanos que fueron asesinados el pasado 3 de enero en el bombardeo ilegal realizado por el gobierno de Estados Unidos contra el país para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y a la Primera Dama, Cilia Flores. También se homenajeó a los efectivos que resultaron heridos ese día.



Texto: Prensa Presidencial, Últimas Noticias, Alba Ciudad / Fotos: Prensa Presidencial

Durante la actividad, se hizo entrega de ofrendas de honor, presillas y condecoraciones post-mórtem a los familiares de oficiales y tropas profesionales que ascendieron en cumplimiento de su juramento. El homenaje incluyó a efectivos militares de diversos rangos y a ciudadanos civiles víctimas de la agresión imperialista.

Asimismo, se otorgaron ascensos y condecoraciones, como la Cruz del Ejército y de la Aviación en su primera clase, a los efectivos que resultaron heridos en servicio enfrentando a las fuerzas agresoras.

El acto también rindió tributo a los 32 soldados y funcionarios de la República de Cuba que también fueron asesinados ese día defendiendo el país. El canciller de Cuba en Venezuela, Bruno Rodríguez, y el embajador cubano, Jorge Luis Mayo Fernández, recibieron la ofrenda de honor en representación de estos combatientes.

“Daremos lecciones de diplomacia internacional”

“Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear”, dijo la Presidenta encargada. “Decía ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia. Si algo digo yo, que no es venganza, sino será reivindicación, cuando demos lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz en acción internacional”.

Enfatizó que “nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes y heroínas de la Patria de Simón Bolívar, y los hermanos de Cuba, hijos de Martí, hijos de Fidel, también son héroes y heroínas de esta Patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión ilegal e ilegítima”.

Recordó que “no somos guerreristas, somos hombres y mujeres de Estado, lecciones que aprendimos de Bolívar: lo que es ser digno, tener superioridad moral y tener riqueza espiritual”.

Rodríguez evocó la doctrina militar del Padre de la Patria, Simón Bolívar, resaltando que el Ejército Venezolano ha sido formado para la defensa y no para la guerra. “Bolívar nunca enseñó a usar la supremacía para humillar a nadie. Siempre hubo respeto a la dignidad del adversario”, afirmó, recordando la máxima bolivariana: “la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de los hombres”.

Reiteró que el concepto de Patria en Venezuela trasciende fronteras y se basa en el amor, reafirmando que el país seguirá dando ejemplo de dignidad ante el mundo, manteniendo la frente en alto y el espíritu inquebrantable frente a cualquier intento de subordinación.

Asimismo, destacó que los hombres y mujeres de armas en Venezuela portan el uniforme para cuidar la República y defender la moral nacional. En este sentido, elevó a la categoría de Héroes de la Patria no solo a los combatientes venezolanos caídos, sino también a los hermanos de Cuba, hijos de Martí y del Comandante de la Revolución, Fidel Castro, quienes fallecieron en defensa del suelo venezolano.

Comisión de Víctimas

Rodríguez anunció la creación de una comisión para el acompañamiento integral de los deudos de los héroes. «Yo he visto en el rostro de las madres, vi el rostro de una mujer, de una mujer, mi madre, cuando asesinaron a mi padre. En el rostro de las esposas de los caídos, he visto el rostro de mi madre, quien también perdió un esposo, y en el rostro de las niñas y los niños que perdieron a sus padres, he visto el rostro de Jorge y mío, cuando siendo niños perdimos también a nuestro padre vilmente asesinado», sostuvo.

Ratificó la lealtad absoluta al hilo constitucional y al mandatario, Nicolás Maduro: «Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado. Tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y nos hemos comprometido a no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su Patria».

Asimismo, anunció la edificación de un espacio para la memoria eterna de quienes no se rindieron ante la agresión extranjera. «Tengan ustedes la certeza de que Venezuela también nos acompaña en este andar, y por eso hemos decidido la construcción de un monumento en honor a nuestros héroes, heroínas y mártires», informó.

Al cierre de su alocución, expresó: Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. ¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores, por Miranda, Sucre, Ribas, por Urdaneta, por Manuela Saenz, por Ezequiel Zamora, por Nuestro Padre Libertador Simón Bolívar. ¡Aquí hubo combate por Chávez y hubo combate por Venezuela!”

En el evento, el obispo castrense de la FANB, monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, y el pastor principal, coronel Elioner Delgado Carrillo, elevaron oraciones por los caídos. Estuvieron presentes altas autoridades, como el General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, y demás miembros del alto mando militar.

Canciller de Cuba rindió tributo a mártires de ambos países

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, comprometió la lucha conjunta de ambas naciones para asegurar la liberación del Mandatario venezolano y de su esposa, así como la victoria de la Revolución que ambos países encabezan.

“Vine de Cuba a rendir emocionado un homenaje a los combatientes venezolanos caídos en combate en defensa de la Revolución Bolivariana y chavista y de la sagrada Patria venezolana”, afirmó el diplomático ante Delcy Rodríguez y jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En su discurso, destacó la labor de los efectivos cubanos que, “en desigual combate, enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la Soberanía de la Patria venezolana y protegían al presidente constitucional Nicolás Maduro”. El Canciller extendió un mensaje de “honor y gloria” a los caídos y de “amor y paz” a los venezolanos asesinados durante las agresiones.

En el ámbito político y diplomático, el representante cubano compartió la convicción de que ambas revoluciones, la Bolivariana y la Cubana, son faros para la liberación de América Latina, un aspecto que lo llevó a rememorar al General de Ejército Raúl Castro, al Comandante Eterno Hugo Chávez y al presidente Miguel Díaz-Canel, quienes leales al pensamiento de Bolívar y Martí, han labrado el camino en la construcción de la emancipación de los pueblos.

“Hasta la victoria siempre, ¡venceremos!”, dijo tras finalizar su discurso frente a los familiares de los militares y civiles que ofrendaron su vida en medio de la agresión armada imperial.

Lista de efectivos fallecidos homenajeados este jueves

Primer Teniente Christopher Barreto

Sargento mayor de segunda, Andrés Barina.

Sargento mayor de tercera, Pedro Carrillo.

Sargento mayor de tercera, Jesús Martínez.

Sargento mayor de tercera, Brayan Núñez.

Sargento mayor de tercera, Adrián Robles.

Sargento mayor de tercera, César García.

Sargento mayor de tercera, Yoicar Brito.

Sargento mayor de tercera, Luis Baraco.

Sargento mayor de tercera, Eduardo Peraza.

Sargento mayor de tercera de milicia, José Rodríguez.

Sargento primero, Elietnis Camacho

Sargento primero, Crisbel Gómez.

Sargento primero, Ángel Divas.

Sargento primero, Anahís Molina.

Sargento primero, Alejandra Oliveros.

Sargento primero, José Vera.

Sargento primero, Richard Rodríguez.

Sargento primero, Fabián Estévez.

Sargento primero, Ramón Martínez.

Sargento primero, Jonathan Cordero.

Sargento segundo, Saúl Pereira.

Sargento segundo, Carlos Mata.

Sargento segundo, Víctor Hernández.

Sargento segundo, Pedro Carruido.

Sargento segundo, Joel García.

Sargento segundo, José Sucre.

Sargento segundo, Ezequiel Monjes.

Sargento segundo, Luis López.

Sargento segundo, Fran Gerson Hurtado.

Sargento segundo, Jean Pierre Parra.

Sargento segundo, José Ilarraza.

Sargento segundo, Jerry Aguilera.

Sargento segundo, Franco Contreras.

Sargento segundo, Isaac Tovar.

Sargento segundo, Ángeles Tovar.

Sargento segundo, Juan Fernández.

Sargento segundo, Kelvin Sojo.

Ciudadana Johana Sierra.

Ciudadana Rosa González.

Ciudadano Lenín Ramírez.

Ciudadano Javier Soto.

Sargento mayor de tercera, Jesús Alberto Martínez Marantes.

Ascendidos