Delcy Rodríguez recibió notificación de nueva Junta Directiva de la AN: Habrá 8 nuevos códigos legales y diversificación de la economía

En un acto solemne en el Salón Simón Bolívar del Complejo Miraflores, en Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, recibió formalmente la notificación del Poder Legislativo sobre el inicio del sexenio constitucional 2026-2031. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció una reforma integral del sistema legal venezolano que contempla la creación de ocho grandes códigos especializados para simplificar el ordenamiento jurídico del país.

“Creo que es momento de poner orden en el llamado árbol legislativo venezolano”, declaró Rodríguez. El jefe del Parlamento propuso que las leyes existentes se agrupen en instrumentos modernos. “Nuestra propuesta concreta es que las leyes que existen en la República puedan ser ordenadas a través de la aprobación de 8 grandes códigos que contengan todos los elementos de las leyes venezolanas y de esa manera puede haber orden en ese sentido”, dijo.

La agenda legislativa para el nuevo periodo se enfocará en seis ejes centrales: la paz, el crecimiento económico, el Poder Popular, nuevas modalidades económicas (emprendimientos), la defensa de la vida y la seguridad de los venezolanos.

La propuesta concreta de la Asamblea Nacional incluye la aprobación de los siguientes instrumentos:

Código Penal Popular y Código Civil renovados.

Código Social Venezolano, para agrupar garantías y programas de protección.

Código Económico y de Comercio Productivo, adaptado a la «nueva realidad de la economía».

Código Electoral, que unificará todas las leyes en la materia.

Código de Democracia Directa

Código Ecológico Ambiental

Código de Protección Integral para personas vulnerables.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ratificó la agenda de trabajo presentada por el Poder Legislativo para el periodo 2026-2031, destacando la necesidad de un marco jurídico que blinde la soberanía económica y garantice la felicidad social del pueblo venezolano.

La mandataria encargada enfatizó que Venezuela transita por un momento político complejo tras la agresión armada e ilegítima sufrida el pasado 3 de enero, un hecho que calificó como “una mancha en nuestras relaciones que nunca había existido en nuestra historia”.

“No es extraordinario ni regular las relaciones entre ambos países. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países, y de ese 71%, el 27% tienen como destino Estados Unidos”, dijo.

“Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela son quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela. Por eso, yo he dicho que Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear”, sentenció la Presidenta Encargada, reiterando que las manos del país están tendidas para la cooperación económica, comercial y energética con todas las naciones que respeten su soberanía.

Llamó a la diversificación: que Venezuela tenga relaciones con todos los países del hemisferio, como debe tenerlo también con Asia, África, Medio Oriente, Europa. “No nos hemos rendido ante la agresión económica, y no nos vamos a rendir ante ningún tipo de agresión”.

La agenda legislativa acordada prioriza el giro hacia una economía no rentista, potenciando las capacidades de sectores estratégicos. Entre las propuestas legislativas clave se encuentran:

Reforma a la Ley de Minería: Orientada a la captación de inversiones que permitan el desarrollo de reservas de oro, bauxita, diamantes y tierras raras para beneficio del pueblo.

Ley del Comité de Exportación e Importaciones (COMEX): Con el objetivo de diversificar las exportaciones no petroleras y limitar las importaciones a lo estrictamente necesario.

Ley de Derechos Socioeconómicos: Un avance en el sistema de precios acordados para combatir la especulación y proteger el ingreso de los trabajadores.

Actualización de la Ley de Propiedad Industrial: Para incentivar la invención y el desarrollo tecnológico nacional, reconociendo el papel fundamental de la clase obrera en la resistencia frente al bloqueo.

Mencionó la necesidad de una Ley de Inteligencia Artificial y la Ley de Medicina Natural, recordando que "la ciencia no es para fabricar bombas nucleares y destruir pueblos enteros".

Agregó la importancia de una Ley de los Derechos Digitales y una Ley de Ciberseguridad, en virtud de que las redes son "el principal armamento mortal contra la humanidad, y debe ser el espacio para que podamos preservar la soberanía, la seguridad y la vida de los venezolanos y venezolanas".

También señaló la importancia de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y la Ley del Uso Racional de la Energía, en virtud de los ataques que ha sufrido Venezuela debido a la "voracidad energética del norte"

Dijo que habrá procesos de actualización y mejoras en la generación, transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional. "Este es uno de los sectores donde el bloqueo ha hecho más daño, y nosotros hemos avanzado en la recuperación del Sistema Eléctrico, pero la Venezuela a la que apuntamos requiere crecimiento y demanda de su sistema eléctrico".

Mencionó la necesidad de actualizar la Ley de Telecomunicaciones.

Finalmente, propuso una Ley De Paz y Convivencia. "Así como no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros, no se puede permitir expresiones sociales, políticas o económicas, que sean extremistas y fascistas, porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de esta República". Dijo que la derivación del extremismo ha llevado a que hayan factores que, arrodillados, "ofrecen nuestro país, nuestras riquezas y comprometen nuestra soberanía nacional".

Recordó que el ataque del 3 de enero fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano. "No se puede permitir".

Hizo un llamado a que el producto «Hecho en Venezuela» sea el gran embajador del país en el mundo, portando la identidad de un pueblo que no se rinde ante ningún tipo de agresión económica o militar.

Esta ceremonia, fundamentada en los preceptos de la Carta Magna, marca el arranque de un nuevo ciclo parlamentario tras la instalación de la Asamblea Nacional (AN) el pasado 5 de enero. Dicha sesión inicial estuvo dirigida por el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, tal como lo establece el reglamento de debates.

Junto a Rodríguez, la Junta Directiva quedó conformada por Pedro Infante como primer vicepresidente, Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta, María Alejandra Hernández en la secretaría y José Omar Molina como subsecretario.

La Comisión de Notificación que asistió al encuentro también incluyó a diputados del Bloque de la Patria, como Tania Díaz y Nicolás Maduro Guerra, así como a representantes de partidos de oposición, entre ellos Timoteo Zambrano, José Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González.

Rodríguez destacó que, aunque el periodo 2021-2025 aprobó 100 leyes, el nuevo ciclo buscará una mayor eficiencia legislativa para la «consolidación de la paz y el «crecimiento económico» de la República.