Delcy Rodríguez a Estados Unidos: No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada

En el marco de la agenda de movilización y contacto directo con las regiones productivas del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, envió un mensaje directo al gobierno de los Estados Unidos y a las potencias europeas que mantienen sanciones sobre la nación, exhortándolos a levantar el bloqueo económico y a dejar atrás las posturas de confrontación.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

«Nosotros no descansamos en la agenda diplomática con los Estados Unidos, con Europa, con gobiernos que se hayan sumado a sancionar a Venezuela y decir: ‘No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada’. No le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano en su historia lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos, es cooperación con otros pueblos«, machacó Rodríguez.

La jefa de Estado encargada insistió en que el temor internacional hacia el país carece de fundamento, recordando que la diplomacia venezolana siempre se ha caracterizado por brindar apoyo oportuno cuando otras naciones lo han requerido. «Cese el miedo contra Venezuela, a una Venezuela libre de sanciones», exclamó, al tiempo que hizo un llamado a construir una sociedad basada en la paz y alejada de la intolerancia, el odio y el extremismo que pretendieron imponer algunos sectores.

Finalmente, desde el estado Anzoátegui envió un saludo de reconocimiento al potencial del estado Zulia—, Rodríguez convocó a todos los sectores de la vida nacional a convertirse en «peregrinos» activos en defensa de la soberanía. «Que todo lo que podamos hacer para convertirnos en peregrinos, en peregrinas, para sumar esfuerzo para que esta lucha, para que cese el bloqueo económico contra Venezuela, llegue a donde tenga que llegar para que cese definitivamente (…) vamos por la paz, vamos por el desarrollo y vamos por la Venezuela libre de sanciones», concluyó.