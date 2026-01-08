El IVIC fue gravemente afectado por dos bombas estadounidenses

Las autoridades venezolanas dieron a conocer la destrucción total del Centro de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela (Ivic) y la afectación de otras cuatro locaciones (los centros de Física, Química, Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear) como consecuencia de dos bombas estadounidenses que impactaron en el lugar durante los ataques militares del pasado 3 de enero.
Texto: Alba Ciudad
“Estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados”, explicó Gabriela Jiménez, ministra de ciencia y tecnología y vicepresidenta sectorial venezolana. En el lugar también había antenas de telecomunicaciones que fueron gravemente afectadas.
En un video difundido por las autoridades, se dio a conocer que una de las bombas utilizada por Estados Unidos fue una AGM-154-C-1 JSOW, que tiene un costo de 719 mil dólares por unidad y que se usa para misiones nocturnas y diurnas.
Información disponible en Internet señala que la bomba utilizada, de cuatro metros de largo, puede transportar hasta 450 kilogramos de explosivos y es lanzada por aviones de combate desde una distancia significativa (desde unos 28 kilómetros de distancia a baja altura, o desde 110 kilómetros a gran altura), con el fin de atacar un lugar sin poner en peligro al avión, evitando que sea alcanzado por baterías antiaéreas u otro tipo de mecanismos defensivos.
La bomba tiene sensores infrarrojos y puede ser controlada por enlace de datos, contando con alerones que le permiten controlar su vuelo. Es fabricada por la contratista estadounidense RTX (antes Raytheon), que tiene ingresos anuales de 56 mil millones de dólares.
A continuación, el comunicado completo de la ministra:
Este sábado 3 de enero a la 1:57 de la madrugada, como parte de los ataques criminales y multidimensionales perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dejaron totalmente destruidas las instalaciones del Centro de Matemática del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), espacio científico y académico vital de nuestra Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.
El ataque ha sido total: estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados.
Dos misiles impactaron directamente en el área, dejando fragmentos que evidencian el odio imperial contra el desarrollo tecnológico soberano de Venezuela.
Además del Centro de Matemáticas totalmente destruido, cuatros centros más de investigación de nuestro Instituto fueron afectados:
✔️ Centro de Física.
✔️ Centro de Química.
✔️ Centro de Ecología.
✔️ Unidad de Tecnología Nuclear.
Estos espacios, hoy devastados por el bombardeo, han sido fundamentales para formar a los profesionales que sostienen nuestra salud, ingeniería y soberanía petrolera.
Es un acto de agresión imperial sin precedentes contra el pueblo de Venezuela, en la que se ha atacado la infraestructura civil y científica de nuestra Patria.
No existe justificación alguna para agredir un santuario de la ciencia, un recinto que ha dado respuestas históricas al país y al mundo.
Denunciamos que esta escalada de guerra no solo ha golpeado nuestros laboratorios, sino que ha llegado al extremo del secuestro de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y de la Primera Combatiente Dra. Cilia Flores, en un intento desesperado por quebrar la voluntad de la nación.
Expresamos nuestro rechazo absoluto a esta violencia y rendimos el más profundo reconocimiento a nuestros mártires caídos en esta agresión militar, héroes que hoy honramos con nuestro compromiso de lucha.
El sentimiento de pertenencia hacia nuestro IVIC es inquebrantable. Este instituto ha sido un templo para el desarrollo del país y no permitiremos que sea silenciado. Transmito la indignación de toda nuestra comunidad científica; nuestras instituciones son sagradas.
Con la fuerza de nuestros mártires, la unión del pueblo y con la instrucción de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, iniciaremos la reconstrucción de estos espacios de manera inmediata. El IVIC seguirá siendo un epicentro para la generación de nuevos conocimientos y la cultura científica de la Patria.
¡Nosotros venceremos! 👉🏻✌🏻 🇻🇪