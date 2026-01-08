El IVIC fue gravemente afectado por dos bombas estadounidenses

Las autoridades venezolanas dieron a conocer la destrucción total del Centro de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela (Ivic) y la afectación de otras cuatro locaciones (los centros de Física, Química, Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear) como consecuencia de dos bombas estadounidenses que impactaron en el lugar durante los ataques militares del pasado 3 de enero.

Texto: Alba Ciudad

“Estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados”, explicó Gabriela Jiménez, ministra de ciencia y tecnología y vicepresidenta sectorial venezolana. En el lugar también había antenas de telecomunicaciones que fueron gravemente afectadas.

En un video difundido por las autoridades, se dio a conocer que una de las bombas utilizada por Estados Unidos fue una AGM-154-C-1 JSOW, que tiene un costo de 719 mil dólares por unidad y que se usa para misiones nocturnas y diurnas.

Información disponible en Internet señala que la bomba utilizada, de cuatro metros de largo, puede transportar hasta 450 kilogramos de explosivos y es lanzada por aviones de combate desde una distancia significativa (desde unos 28 kilómetros de distancia a baja altura, o desde 110 kilómetros a gran altura), con el fin de atacar un lugar sin poner en peligro al avión, evitando que sea alcanzado por baterías antiaéreas u otro tipo de mecanismos defensivos.

La bomba tiene sensores infrarrojos y puede ser controlada por enlace de datos, contando con alerones que le permiten controlar su vuelo. Es fabricada por la contratista estadounidense RTX (antes Raytheon), que tiene ingresos anuales de 56 mil millones de dólares.

