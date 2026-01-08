Cien personas asesinadas dejó ataque de Estados Unidos, informó Diosdado Cabello

El ministro de relaciones interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, informó en una emisión especial de su programa Con el Mazo Dando, que la cifra de fallecidos producto del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ascendió a 100 personas entre civiles y militares.

Texto: Últimas Noticias

Cabello explicó que, aunque no correspondía dar inicio a su programa en esta semana, «las circunstancias lo ameritan», tras el ataque ilegal perpetrado por EEUU contra cuatro estados del país que concluyo con el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

En tal sentido, el también ministro de Interior, Justicia y Paz rindió un homenaje a las víctimas que ofrendaron su vida por la defensa de la patria y por la protección del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Cabello: Cien muertos contabilizados hasta ahora por el bombardeo del 3 de enero (Con el Mazo Dando)

«En estas situaciones de ataques, la primera baja es la verdad porque vienen las manipulaciones, las campañas para desinformar y hacer creer cosas que no están ocurriendo ni ocurrieron», sostuvo, al tiempo que remarcó la barbaridad y criminalidad de este ataque.

«Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro (…) No lo va a tapar nadie porque no hay manera y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena», señaló.

Sobre la pareja presidencial, destacó su valor, su entereza y la valentía que tuvieron hasta el momento en que se los llevaron secuestrados. Recordó que al enterarse de que se querían llevar solo al presidente Maduro, su esposa, Cilia Flores, pidió que se la llevaran con él, por lo que destacó su gesto de profundo amor y lealtad.

En otro tenor, Cabello reiteró su apoyo total «a la compañera Delcy Eloina Rodríguez Gómez, nombrada presidenta encargada de la República ante el secuestro de Nicolás Maduro.

«No digo solo Diosdado, el país entero… sectores políticos, empresariales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana… El país todo» dijo el líder socialista, que pidió la pueblo acompañar y profundizar la revolución en esta dura etapa.

«Ella no pidió esto, pero está trabajando para impulsar la prosperidad de la patria y para traer de vuelta al hermano Nicolás Maduro y a la compañera Cilia Flores», dijo.

Hizo un reconocimiento al pueblo que mantuvo su entereza, la calma y la conciencia. «El pueblo se mantuvo firme, en paz, con mucha conciencia y mucha fuerza», dijo el líder político.