Corpoelec denuncia ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional durante la agresión estadounidense del 3 de enero

A través de un comunicado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ente del Estado encargado de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Venezuela, informó del ataque de varias subestaciones e instalaciones como parte de la agresión y bombardeo estadounidense efectuado el 3 de enero de 2026 con el fin de secuestrar ilegalmente al Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En el comunicado, se señala que los ataques formaron parte “de una maniobra planificada que derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores”, lo cual es “una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos”. Indican que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales.

Señalan que el ataque afectó gravemente las subestaciones Panamericana 69 Kv y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito- Panamericana 1 y 2 69 kV.

El comunicado muestra las zonas afectadas, las recuperadas y aquellas donde continúan las afectaciones.