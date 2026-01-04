Corpoelec denuncia ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional durante la agresión estadounidense del 3 de enero

La agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales, señala el comunicado. Foto: Redes Sociales

A través de un comunicado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ente del Estado encargado de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Venezuela, informó del ataque de varias subestaciones e instalaciones como parte de la agresión y bombardeo estadounidense efectuado el 3 de enero de 2026 con el fin de secuestrar ilegalmente al Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En el comunicado, se señala que los ataques formaron parte “de una maniobra planificada que derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores”, lo cual es “una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos”. Indican que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales.

Señalan que el ataque afectó gravemente las subestaciones Panamericana 69 Kv y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito- Panamericana 1 y 2 69 kV.

Trabajadores de Corpoelec laboran para recuperar el servicio. Foto: Polibaruta

 

El comunicado muestra las zonas afectadas, las recuperadas y aquellas donde continúan las afectaciones.

COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela, a traves de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), denuncia ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional el ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como parte de una maniobra planificada que derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos.

El ataque afectó gravemente las subestaciones Panamericana 69 Kv y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito- Panamericana 1 y 2 69 kV.

Gracias al despliegue inmediato, comprometido y profundamente leal de nuestros trabajadores, se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraiso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Monica, Colinas de Santa Monica, Coche y Metro La Paz.

A esta hora, la afectación persiste en los sectores Los Rosales y Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Carmenes, Los Castaños, Colinas de Las Acacias, Los Rosales, Gran Colombia, Las Luces, Los Próceres, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Colina de Los Chaguaramos, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Fuerte Tiuna, Cumbres de Curumo, Colinas de Bello Monte, Colinas de Santa Monica y San Agustin del Sur.

Asimismo, las urbanizaciones Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Alberto Ravell, Longaray, Los Jardines del Valle, Mariscal de Ayacucho, Radio Valle, San Andrés II, San Antonio y San Pedro; y los sectores populares Las Mayas, Cochecito, Nuevo Vegas, Bruzual, Canicito, Las Malvinas, Los Cardones, San Andrés, Vista Alegre, Cerro Grande, Zamora, EI Calvario.

De conformidad con los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, así como la Carta de las Naciones Unidas, esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales. La República Bolivariana de Venezuela no se doblegará ante las maniobras criminales que buscan someter al pueblo; y con la fuerza de la verdad, el espíritu de resistencia y la unidad inquebrantable, seguiremos defendiendo el derecho sagrado de nuestro pueblo a vivir en paz.

Caracas, 04 de enero de 2026.

