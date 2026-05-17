Gobierno Bolivariano despliega 45 camiones compactadores de aseo urbano y maquinaria para las lluvias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este sábado maquinaria para el Plan Lluvias, así como para reforzar las obras de mitigación de riesgos ante el inicio del periodo de precipitaciones en 13 estados del país.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

“Debemos prestar atención a esta etapa que vive la humanidad bajo una emergencia climática; entender que la lluvia también es producto del descongelamiento de los polos, lo que aumenta el nivel del mar y hace que las precipitaciones sean mucho más intensas”, afirmó la Mandataria Encargada desde el Centro de Convenciones de La Carlota en el estado Miranda, reflexionando sobre cómo el impacto de la crisis ambiental afecta al territorio nacional.

En tal sentido, detalló que Venezuela está preparada para afrontar las lluvias y que, además de los equipos entregados, se impulsan obras como muros de contención y diques carreteros, especialmente en la región zuliana y de los Andes, para garantizar condiciones de máxima seguridad.

La jefa de Estado Encargada hizo un llamado a la conciencia ciudadana y al trabajo articulado entre alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

Compactadores de desechos sólidos

Rodríguez también realizó la entrega formal de 45 camiones compactadores de desechos sólidos de última generación, marca Sinotruk HOWO.

La nueva flota vehicular posee una robusta capacidad operativa diseñada con inteligencia territorial para añadir 600 toneladas diarias de recolección en beneficio de 24 municipios a nivel nacional.

La distribución abarca 10 unidades de 18 m³ para grandes arterias viales, 15 de 16 m³ para zonas comerciales y 20 vehículos de 12 m³ con tracción de eje sencillo, ideales para transitar de forma segura por las calles internas y sectores populares de entidades como Zulia, Miranda, Caracas, Bolívar y Lara, entre otras. Con este despliegue estratégico, el Gobierno Bolivariano consolida el Vivir Bien de las comunidades y reafirma su compromiso con el saneamiento ambiental del país.

Rodríguez hizo un llamado este sábado a la conciencia ciudadana sobre la disposición de los desechos, instando a la coordinación con los planes de recolección impulsados por el Gobierno Nacional. “Estamos distribuyendo, en esta primera fase, camiones compactadores para la recolección de desechos sólidos que serán asignados a 11 estados del país. Es muy importante destacar que no se trata solo del camión, sino de llamar a la conciencia ciudadana para el respeto de los horarios de disposición de la basura”, indicó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para convocar a la ciudadanía a trabajar de forma articulada con los distintos niveles de gobierno, con el fin de hacer frente a las consecuencias del cambio climático y su impacto en el territorio nacional.

La mandataria encargada nacional estuvo acompañada por el vicepresidente de los Servicios Públicos, Juan José Ramírez, el gobernador Elio Serrano y el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez. Esta dotación de alta envergadura responde de manera directa a la modernización tecnológica de los servicios públicos del país.