Senado de EE.UU. intenta impedir que Trump realice más acciones militares contra Venezuela sin aprobación

El Senado de EE.UU. aprobó este jueves avanzar en una resolución que impediría al presidente del país, Donald Trump, tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Texto: Actualidad RT y Alba Ciudad

La moción presentada para llevar la resolución al pleno del Senado recibió 52 votos a favor y 47 en contra, ya que al menos cinco senadores del Partido Republicano de Donald Trump se unieron a los demócratas en la votación, recoge NBC.

Además de 47 demócratas, votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Misuri).

La decisión de avanzar con la medida que intenta restablecer la autoridad de los poderes de guerra del Congreso, presentada por Tim Kaine, senador demócrata de Virginia, se da en medio de las fallidas súplicas de los líderes republicanos para detenerla y mantener la autoridad de Trump sobre estas decisiones, argumentando que el uso del Ejército por parte del mandatario en Venezuela estaba justificado.

De tener éxito, la resolución ordenaría la retirada de las Fuerzas Armadas de EE.UU. de hostilidades dentro o contra Venezuela, que no hayan sido autorizadas por el Congreso.

¿Qué se viene?

Ahora, el Senado debatirá la medida y votará para aprobarla la próxima semana , explica Político.

, explica Político. No obstante, la resolución deberá pasar posteriormente por la Cámara de Representantes, donde tendría un tratamiento más complicado.

donde tendría un tratamiento más complicado. Además, en caso de ser aprobada en ambas instancias del Congreso, tendría que sobrevivir a un probable veto presidencial .

. La única forma que tiene el Congreso de imponerse sobre un veto presidencial es mediante una anulación del veto (veto override), que requiere el voto de dos tercios (66,6%) de los miembros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes a favor de la resolución, para que esta se convierta en ley sin la firma del presidente.

que requiere el de los miembros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes a favor de la resolución, para que esta se convierta en ley sin la firma del presidente. Aunque hay republicanos apoyando la medida, llegar a los dos tercios es extremadamente difícil.

De cualquier forma, su aprobación sentará una posición simbólica importante en el debate político estadounidense, y manifiesta que una cantidad importante de congresistas, incluso algunos del partido Republicano, están descontentos con las acciones belicistas de Trump.

El año pasado, fueron bloqueados por los republicanos otros dos intentos previos de avanzar con resoluciones similares en el Senado, recoge Reuters. Esto mientras el gobierno de Trump intensificaba la presión militar sobre Venezuela, con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe.

Trump reacciona

El presidente de EE.UU. manifestó que la iniciativa de resolución del Senado que busca impedirle que emprenda nuevas acciones militares contra Venezuela obstaculiza su autoridad como comandante en jefe. Además, arremetió contra los legisladores republicanos que votaron a favor de la propuesta, resaltando que ellos no deberían ser reelectos. La iniciativa es liderada por los demócratas y exige que Donald Trump busque la aprobación del Congreso para usar al Ejército contra dicho país.

¿Más ataques?

El pasado 3 de enero, luego de la primera agresión militar contra Caracas y otros estados de Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con una segunda oleada de ataques.

“Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario“, declaró entonces.

Sin embargo, posteriormente suavizó su postura y expresó que EE.UU. no estacionará tropas en Venezuela si la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, hace lo que Washington quiere.