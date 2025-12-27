Maduro: Es imposible que Estados Unidos le imponga a Venezuela un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este viernes que sigue estando dispuesto a mantener conversaciones directas con las autoridades de EE.UU., siempre que estas tengan lugar “sobre la base del respeto”.

Texto: RT y Telesur

“Nuestro mensaje es de paz, de amor y de entendimiento. Y si en EE.UU., algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad. Se tenía que decir y se dijo”, declaró durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales realizado este 26 de diciembre, transmitido en medios del Estado.

Maduro realiza inauguración de obras ("obratón") este 26 de diciembre de 2025

El Presidente venezolano instó este viernes a los medios estadounidenses a no dejarse influenciar por diversos lobbies que buscan imponer un modelo de dominación colonial y robar los recursos naturales del país, mientras denunció que sectores de la Casa Blanca “inventaron” a figuras opositoras extremistas para avanzar con ese objetivo. Al mismo tiempo, resaltó la lucha de resistencia activa y victoriosa de su nación frente a la agresión multiforme llevada adelante por la Administración de Donald Trump.

El mandatario también subrayó la importancia de que los medios de comunicación estadounidenses mantengan su independencia. Enfatizó en no ceder ante “tantos lobbies“, entre los que mencionó a los «bonistas, petroleros, de Miami» y a los venezolanos «corruptos huidos a Miami», asegurando que estos grupos «pagan artículos» en la prensa estadounidense.

A Venezuela no le impondrán un modelo de dominación colonial y esclavista

En la misma línea de afirmación de la soberanía de la nación bolivariana, aseveró que “es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de [Simón] Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales”.

“Eso es ‘impossible‘ porque aquí hay un pueblo asentado en el territorio, en las comunidades, en las universidades, en las fábricas y en los cuarteles, y ese pueblo ha demostrado suficiente capacidad para llevar nuestra patria por buen camino, a buen ritmo, a buen tino”, consideró.

“Han acusado a Maduro de todo. Pero no es Maduro, es el petróleo lo que quieren. No es Maduro, es el oro. Las tierras raras. No es Maduro, es la riqueza natural del país. No pueden decir que yo tengo armas de destrucción masiva; nadie lo creería, así lo digan mil veces, No pueden decir de Maduro que tengo armas biológicas, químicas. No pueden decir de Maduro que esté construyendo una bomba nuclear. Entonces, repiten como cuatro o cinco mentiras permanentemente”.

“No es Maduro. Es una República, es una historia grandiosa, que ha sido defendida y sabrá ser defendida por su pueblo, porque nosotros lo que queremos es paz, progreso, mejoría, avance, prosperidad. Como dijo el Libertador Simón Bolívar, lo que queremos es la máxima felicidad social sobre bases firmes para nuestro pueblo”.

Con el propósito de mostrar que no se trata de una declaración sustentada en la actual coyuntura, el dignatario rememoró los intentos infructuosos que ha emprendido Washington durante los últimos 25 años para producir un cambio de régimen, primero contra el entonces presidente, Hugo Chávez, y desde 2013 en adelante, contra él mismo, que incluyen el apoyo político, financiero y diplomático a figuras del ala extremista de la oposición.

“Los modelos fracasados de Leopoldo López, de Julio Borges, de [Juan] Guaidó y de la señora [María Corina] Machado, jamás tomarán esta patria. Y Venezuela seguirá su curso con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir”, aseguró.

Amenazas a Maduro

Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que planea atacar por tierra no solo Venezuela, sino cualquier lugar desde el que “estén llegando drogas”. “Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, dijo.

Al ser preguntado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump respondió que el líder venezolano “puede hacer lo que quiera”. “Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, advirtió.

EE.UU. pretende “imponer un Gobierno títere”

Entonces, Maduro denunció que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

El líder venezolano aseguró que la Casa Blanca estaría intentando lograr un cambio de poder en Venezuela e “imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas”. “Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar”, sostuvo.

