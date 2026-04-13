Irán advierte de “importantes repercusiones” por las amenazas de EE.UU. en el estrecho de Ormuz

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este lunes que las amenazas a la seguridad del estrecho de Ormuz tendrán repercusiones para el comercio mundial. Así lo afirmó en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Texto: Actualidad RT

“Pezeshkian advirtió que cualquier amenaza a la seguridad del estrecho de Ormuz tendría importantes repercusiones para el comercio mundial, e hizo hincapié en que Irán ha trabajado constantemente para garantizar el paso seguro por esa vía marítima estratégica y está plenamente preparado para responder a cualquier escenario que se ajuste a sus intereses nacionales”, reza el comunicado de la oficina de prensa de la Presidencia iraní.

Al mismo tiempo, en su conversación telefónica con Macron, el líder iraní destacó que Teherán “mantiene su compromiso con el derecho internacional” y que “la diplomacia, basada en la dignidad y la soberanía nacionales, sigue siendo la vía preferida de Irán para la resolución de controversias”.

Pezeshkian aseguró asimismo que los países europeos podrían desempeñar a este respecto un “papel constructivo”, alentando a Washington a respetar las normas internacionales. “Las políticas basadas en la presión o las amenazas militares solo complican aún más la situación”, subrayó en referencia a las acciones de Donald Trump y en particular a su decisión de bloquear el estrecho de Ormuz.

Bloqueo marítimo contra Irán