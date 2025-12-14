Marcharon en Venezuela contra el robo de embarcaciones y de petróleo venezolano hecho por EE.UU.

Venezuela desarrolló este sábado manifestaciones populares en varios estados del país, lideradas por el pueblo venezolano para rechazar de manera contundente los recientes actos de injerencia por parte del Gobierno de Estados Unidos y denunciar las acciones de «piratería internacional» ejecutadas contra un buque petrolero con petróleo de la nación.

Texto y fotos: Telesur

Múltiples focos de concentración ciudadana partieron desde puntos emblemáticos para confluir en una demostración masiva de rechazo a las políticas hostiles de Washington y a la narrativa injerencista contra la nación.

Una de las marchas más importantes partió desde la Plaza La Concordia, avanzando hasta la Plaza Miranda, ubicada estratégicamente frente a la Avenida Baralt en Caracas. A esta se sumaron columnas de manifestantes provenientes de zonas populares como Magallanes de Catia, La Vega y la Plaza Candelaria, ampliando la voz de repudio.

La protesta no se limitó al Distrito Capital. En el estado Miranda, los habitantes del sector San José en la parroquia Petare también tomaron las calles en un recorrido que culminará en el barrio 24 de Julio, sumándose a la defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas externas.

De forma simultánea, el interior del país se unió a la jornada. En San Fernando de Apure, una gran movilización arrancó en la avenida Primero de Mayo para dirigirse hacia el icónico Monumento al Pescador, llevando un mensaje claro contra el intento de despojo del petróleo venezolano.

Las concentraciones masivas responden a la denuncia oficial que el Gobierno Bolivariano hizo pública el pasado miércoles 10 de diciembre, calificando como un «robo descarado» y «acto de piratería» la retención y sustracción de un buque petrolero venezolano en aguas del Caribe por parte de las autoridades estadounidenses.

El presidente constitucional Nicolás Maduro calificó la acción como «criminal e ilegal», señalando que la agresión fue perpetrada contra una nave mercantil y que, además, la tripulación se encuentra en condición de desaparecida.

Esta nueva agresión generó el rechazo de gobiernos amigos como China, Rusia, Cuba e Irán, además de organismos multilaterales como la ALBA-TCP y la Asociación Americana de Juristas y movimientos sociales comprometidos con la causa por impedir la agresión.