Realizarán concierto “Caracas Retumba ¡Viva Venezuela!” este domingo en el Paseo Los Próceres 🗓

La Gran Misión “Viva Venezuela Mi Patria Querida” invita a todo el pueblo caraqueño a disfrutar de una gran jornada cultural titulada “Caracas Retumba ¡Viva Venezuela!”, un encuentro para celebrar la identidad, la música y las tradiciones venezolanas en un ambiente de alegría y paz. La actividad se realizará este domingo 28 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde en el paseo Los Próceres, emblemático espacio del centro histórico de Caracas, que se llenará de cantos, tambores y expresiones artísticas provenientes de distintas regiones del país.



Texto: Prensa MPPC

El evento contará con la participación de destacadas y destacados cultores, agrupaciones y artistas nacionales, entre ellos: Lilia Vera, Iván Pérez Rossi, Luisana Pérez, Héctor Medina, Los Tucusitos, Ensamble B11, Los Antaños del Stadium, Obini Tambor, Fabiola José, Williams Mora, José Delgado, Marta Doudiers, Voces Risueñas de Carayaca, 123 y Fuera, La Guapeña, Francisco Pacheco y su Pueblo, Oscar Lista, Vidal Colmenares, Daisy Gutiérrez, Yolman Tenepe, Rucaneo del Mabil, Tamboriprimo, Los Cóndores de la Gaita, Oriana Ramos, Giovanny Palacios, Elena Gil, José Cheo Osta, Tambores de San Millán, Raspatón / Merengue Campesino, Tradiciones de Venezuela, Gerardo Valentín, Ana Cecilia Loyo, Alí Alejandro Primera, La Parranda Selecta, Grupo Madera, Capital Gaita, Gerónima Muñoz, Berenice del Moral y el Ensamble Viva Venezuela, entre muchos otros exponentes de nuestra diversidad cultural.

La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, promueve el encuentro comunitario, el disfrute de las tradiciones y el reconocimiento de las cultoras y cultores como portadores del patrimonio cultural vivo de la nación.

La invitación es abierta y gratuita para toda la familia, en una tarde que promete música, tradición y sentimiento venezolano, reafirmando que Venezuela es cultura, identidad y alegría compartida.