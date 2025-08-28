Ernesto Villegas y Juan Romero advierten sobre submarinos nucleares en el Caribe como amenaza histórica y geopolítica

El programa 360° de Venezolana de Televisión contó este miércoles con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas y el diputado e historiador Juan Romero, quienes analizaron la denuncia del presidente Nicolás Maduro sobre la violación del Tratado de Tlatelolco ante la intención de Estados Unidos de movilizar submarinos nucleares en el Caribe.

Texto: Sitio web 360° en directo

Villegas advirtió que este despliegue militar representa una peligrosa evocación de la historia: “Los últimos submarinos que en actitud ofensiva cruzaron el Caribe venezolano fueron los nazis en 1942. Hoy, cuando resurge el supremacismo con tintes de nazifascismo, vuelven submarinos agresivos a pretender interferir en la vida económica, política y social de la región”, afirmó.

Juan Romero y Ernesto Villegas sobre barcos estadounidenses en el mar Caribe, 27 agosto 2025

Por su parte, el diputado Juan Romero recordó la Operación Neuland, ejecutada entre 1942 y 1944, que involucró más de 35 submarinos alemanes y provocó el hundimiento de buques petroleros en aguas venezolanas: “La guerra nunca distingue entre hombres, mujeres o niños. Estados Unidos aplica hoy un neofascismo que amenaza a toda la región, acompañado de una operación psicológica que busca desmovilizar a los pueblos”, alertó.

Romero también instó a la ciudadanía a incorporarse en la Milicia Nacional Bolivariana como parte de la corresponsabilidad constitucional en la defensa del país: “A quienes no se han alistado en la Milicia, es necesario hacerlo. En la primera mitad del siglo XX la defensa era solo militar, ahora es corresponsabilidad de todos. Todo es lícito en nuestra patria, menos perderla”.

Villegas reforzó este llamado con un mensaje directo a quienes aún dudan: “Si no has escuchado el clarín de la patria, lo vas a terminar escuchando. Aquí el que se atreva a atacar encontrará su tumba en el suelo venezolano. No se van a cumplir los planes de ataques contra el país ni las aventuras del señor Marco Rubio, un político obsesionado con Venezuela que actúa desde el odio y el supremacismo”.

Finalmente, el ministro Villegas aseguró que Venezuela de hoy no es la misma de 1942, pues cuenta con una Fuerza Armada más fuerte, apoyo internacional y un pueblo consciente: “Mientras estemos de pie y el pueblo esté movilizado, podemos tener la tranquilidad de que no se atreverán; y si se atreven, nos encuentran”.

Los invitados coincidieron en que la defensa de la soberanía venezolana es un deber compartido entre gobierno, Fuerza Armada y ciudadanía, ante cualquier amenaza externa.