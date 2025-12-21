Venezuela repudia segundo robo de buque petrolero por parte de EEUU

La República Bolivariana de Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que repudia categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, hechos atribuidos a efectivos militares de Estados Unidos en aguas internacionales. Este domingo se informó del asalto contra un tercer buque.

Texto: Últimas Noticias

El Gobierno venezolano calificó la acción como un grave acto de piratería, señalando que constituye la comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988.

Asimismo, denunció que la operación representa una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, del artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

“El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano”, subrayó el comunicado.

Dos buques asaltados por estados Unidos este fin de semana

Según agencias internacionales, el buque asaltado este sábado se llama Centuries, pertenece a una empresa china y no forma parte de la lista de petroleros “sancionados” por Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este domingo que sí estaba en esa lista.

Este domingo, la agencia Bloomberg informó de un tercer barco atacado. Se trata del Bella 1, que se dirigía a Venezuela a cargar. Tiene bandera panameña, y según dicha agencia, formaba parte desde 2024 de la lista de los petroleros “sancionados” por Estados Unidos, según consta en los documentos oficiales de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC son sus siglas en inglés). Es propiedad de una empresa llamada Louis Marine Shipholding Enterprises.

